BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1974 yılında kurulan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Hollanda'ya 15 yıl önce başladığı acı biber salçası ihracatını, yaklaşık 15 kat artışla 65 tondan bin tona çıkardı.

İlçeye bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde kurulan tesiste Bursa'nın İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ile Konya'nın Akşehir ilçelerinde üretilen yıllık ortalama 3 bin ton domates ile 2 bin ton acı biber, salçaya dönüşüyor.

Kooperatif, domates salçalarının tamamını, biber salçasının da bir bölümünü iç pazarda satıyor. Yaklaşık bin tonluk acı biber salçası ise Hollanda'ya gönderiliyor.

Hollanda'ya 15 yıl önce başladığı acı biber salçası ihracatını 65 tondan bin tona çıkaran kooperatif, 100'ü kadın 120 işçi istihdam ediyor.

Yılbaşında belirlediği fiyat politikasıyla üreticilere günü gününe ödeme yapan kooperatif, üretimini her geçen yıl artırıyor.

"Ham maddeyi bölgemizden temin ediyoruz"

Kooperatifin 26 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Uğur, AA muhabirine, Türkiye genelinde ilk 5'e girecek bir kooperatif düzeyine geldiklerini söyledi.

Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunduklarını belirten Uğur, "Ülke geneline ürün gönderiyoruz. Hollanda'ya acı biber salçası ihracatı yapıyoruz. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Uğur, Avrupa Birliği (AB) standartlarında sürdürebilir tarım çiftçi sertifikasını almak için çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Söz konusu sertifikayı 10-15 gün içinde alacağız. Ham maddeyi bölgemizden temin ediyoruz. İstikrarlı bir fiyat politikamız var. Bu yıl için yılbaşında domates için kilogram başına 50 kuruş fiyat belirlemiştik. Sezon sonuna kadar bu fiyattan aldık. Bu da üretici için güvenilir bir olaydır. Fiyat istikrarı için sözleşmeli tarımın önemi büyüktür.

Hollandalılar 15 yıl önce aracı vasıtasıyla bize ulaştılar. Onların isteğine uygun kriterlerde acı biber salçası ürettik. Daha sonra aracı firmayı ortadan kaldırdık. Hollandalı şirket yetkilileriyle doğrudan muhatap olduk. 65 tonla başladığımız ihracatı, yaklaşık 15 kat artışla bin tona kadar çıkardık. Eğer bu yıl için kırağı geç düşerse bin tonun üzerine çıkarırız. 1 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bu da bir kooperatifin ülkeye kattığı önemli bir katkıdır."

"Biz şu an bu işin çıraklığını yapıyoruz"

Ahmet Uğur, Hollandalıların transit ticareti iyi yaptığını ifade ederek, "Zamanında dünya piyasasını ele geçirmişler. Bizden yarı mamul aldığı ürünü değerlendirip küçük paketlerle dünyaya satıyorlar. Biz şu an bu işin çıraklığını yapıyoruz. İnşallah bu gidişle biz de işin ustalığını yaparız, ilerleyen zamanlarda kendi markamızla dünya piyasasına gireriz. Pazar yakalamak, pazarı elde tutmak oldukça zordur ama ülkemiz gelişiyor önümüzdeki yıllardan ümitliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ürünlerinin çok kaliteli olduğuna dikkati çeken Uğur, hem kapasitelerini artırmak hem dünya pazarına doğrudan açılmak için çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.