Hayat kurtarmak için koştular

İstanbul Organ Nakli Derneği önderliğinde, Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" koşusu, bu yıl 5. kez binlerce gönüllüyü bir araya getirdi - Medicana Sağlık Grubu Organ

Hayat kurtarmak için koştular
Ekonomi 0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Organ Nakli Derneği önderliğinde, Medicana Sağlık Grubu’nun desteğiyle 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" koşusu, bu yıl 5. kez binlerce gönüllüyü bir araya getirdi.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı ve Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Sektöründe öncü markaları ve medya kuruluşları da koşuya destek verdi.

Organ bağışı farkındalığı oluşturmak için Caddebostan sahilinde düzenlenen koşuya, Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Reha Özkaya, Medicana Eğitim Grubu CEO'su Okan Dilik, Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya ve Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer'in yanı sıra sporcular, nakil bekleyen hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve çok sayıda İstanbullu katıldı.

Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkati çekilen koşuda, organ bağışı çağrısında bulunuldu.

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncer’in koşu manifestosunu okumasının ardından Carnaval Turco perküsyon grubunun ritm performansı eşliğinde yarışa start verildi. Caddebostan Migros ışıkların önünden başlayarak Caddebostan etkinlik alanında son bulan 5 kilometrelik parkur, sporcuların anlamlı mücadelesine sahne oldu.

Yaklaşık bir saat süren koşunun sonunda hakemler tarafından yapılan değerlendirmede, kadınlar kategorisinde Fatma Kostak yarışı birincilikle tamamlarken, Elif Numanoğlu ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Elif Köroğlu göğüsledi. Erkekler kategorisinde Ayhan Bakar birinci, İlker Kökçe ikinci, Metin Kuşkurdan üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara kupa ve check-up hediye edilirken, diğer tüm katılımcılara ise madalya verildi.


- "27 bin 738 insanımız organ beklemektedir"


Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 22 bin 549'u böbrek olmak üzere toplamda 27 bin 738 insanın organ beklediğini ifade ederek, "Geçen yıl toplam 10 bin diyaliz hastası, yani günde 26 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Genel popülasyonda böbrek yetmezliği oranının yüzde 12 olduğu düşünülürse bir gün hepimizin organ yetmezliği ile karşılaşma riski vardır. Bu sebeple tüm halkımızı organ bağışına ve birbirlerine can olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Organ bağışına bir gün hepimiz ihtiyaç duyabiliriz"


Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya da Türkiye'de organ bağışı bekleyen 27 bin 738 hasta adına katılımcılara, tüm duyarlı İstanbullulara ve bu etkinliği destekleyen özel kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün organ nakli olmuş hastalarımız da bize eşlik etti. Bu koşu aynı zamanda organ nakli olduktan sonra hayatınıza daha sağlıklı devam edebildiğinizin de ifadesi... Medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri, çeşitli sektördeki markalar, eğitim kurumları, profesyonel koşucular, doktorlar, sağlık ekipleri, organ nakli olan hastalarımız bu koşuya katılarak organ bağışının önemini bir kez daha gösterdi. Böylesine bir büyük buluşmada amacımız organ bağışına dikkat çekmek bir farkındalık yaratabilmekti. Bugün bunu başarabildiğimizi görmek hepimiz adına büyük bir gurur. Organ bağışına bir gün hepimiz ihtiyaç duyabiliriz. Hayatımız sona erdikten sonra bir insana yeniden hayat verebilmek dünyadaki en büyük hayırlardan biri. Duyarlılığımızın artması, organ bağışını hızlandıracak ve organ bağışı bekleyen hastalara umut olacaktır. Organ bağışı, aile içindeki duyarlılık ile başlar. Hepimiz sağlığımızda organlarımızı bağışlamalıyız ve bağışladığımızı tüm aile fertlerine açıkça ifade etmeliyiz. Zira organ bağışında ailelerin bilgilendirilmesi ve duyarlılığımızın aile içinde ifade edilmesi, hayatımız sona erdikten sonra organlarımızın bağışlanabilmesi ve başka bedenlerde can bulabilmesi adına son derece önemlidir."

Ödül töreninin ardından tekrar sahne alan Carnaval Turco perküsyon grubunun ritm performansı büyük ilgi gördü. Zumba dansına katılımcılar da eşlik etti.

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