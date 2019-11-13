Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 103.972,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,36 ve holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,65 ile spor oldu.

Analistler, yarın küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenen yoğun bir gündem olduğunu belirtti.