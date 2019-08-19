İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 447,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 96.700 puanı test etmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) zorunlu karşılıklarda yaptığı düzenleme ile özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek, 95.286,18 puandan kapanış yaptı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, Jackson Hole'da gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek mesajlar, ABD Merkez Bankasının toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin başta olmak üzere ekonomi takviminin piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Yarın, yurt içinde konut satış istatistikleri ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.