Eğirdir Belediyesi basın bülteni

BRİÇCİLER EĞİRDİR'E ve VELİ GÖK BAŞKANA HAYRAN KALDI

3 Gün Boyunca Yaklaşık 200 Misafir Eğirdir Esnafına Katkı Sağladı.Eğirdir Belediyesi tarafından bu yıl Beşincisi Düzenlenen Briç festivali sona erdi.Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda yapılan turnuvalara yaklaşık 160 sporcu katılırken aileleri de Eğirdir'i gezip yakından görüp tanıma imkanı buldu.Turnuva boyunca Eğirdir'e gelen misafirlerle tek tek ilgilenen Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, 'Öncelikle sizleri böyle bir ekibi Eğirdir'de görmekten bizler mutluyuz, bizlerin sizlere her zaman ihtiyacı var. Belki bu turnuva vesilesi ile burdayız ama bundan sonraki süreçlerde mutlaka bizlere önerileriniz, tavsiyeleriniz olacaktır, biz onları da samimiyetle alıp değerlendirebiliriz. Eğirdir adına neler düşünüyorsanız bu süreç içerisinde bana whatsapp üzerinden mutlaka bildirin, ben bu programda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, tekrar İlçemize hoş geldiniz diyorum' dedi.Eğirdir Belediyesi ana sponsorluğunda yapılan 5. Eğirdir Briç Festivali, Kervansaray Toplantı ve Düğün Salonu'na 28 çiftin yarıştığı turnuvanın ilk gününde Fahri GÜNER - Uğur UYSAL Birinci, Şener ŞAHİNTÜRK - Halil YAVUZ ikinci, Güray SERİM - Yakup Şener SAYI üçüncü oldu.Turnuvanın 2. gününde yapılan Swiss takım turnuvasına ise 24 takım katılırken, Korsikalı isimli takım birinci, Begomvil isimli takım ikinci, Isparta'nın Gülü isimli takım üçüncü oldu.Turnuvanın Cumartesi ve Pazar günleri yapılan Açık İkili seanslarına ise 156 sporcu katılırken, Ercan ÇİMEN - İbrahim DAĞYAR ikilisi birinci, Osman ŞAHİN - Barbaros ŞAHİN İkinci, Tahsin KAYA - Gürbüz YAVUZ ikilisi üçüncü oldular. Ayrıca turnuva sonunda dereceye giren Genç, Kadın, Karışık ve Senyor kategorilerinde birinci olanlara kupa takdim edildi.Eğirdir Briç Festivali Organizatörleri Şener SAYI ve Güray SERİM, 'Eğirdir'de her yıl yapılan festivale katılımın giderek artıyor. Eğirdir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Briç sporuna desteklerinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e teşekkür ediyoruz" dediler. Ayrıca Eğirdir'li hemşehrimiz Briç sporcularından Şener SAYI; 'Her yıl gerçekleştirdiğimiz Briç Festivali bu yıl bir başka güzel oldu, bizim tek amacımız var, Eğirdir'in tanıtımını yapmak, briç severleri Eğirdir'de buluşturmak. Bize destek veren Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e ve tüm emeği geçen personeline çok teşekkür ediyorum, bu turnuvada hep beraber gördük ki Eğirdir'e gelen misafirlerimiz memnun ayrıldılar.' dedi.Briç Festivalinde Eğirdir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet YAŞAR ve bir çok Eğirdir'li briç severlerde turnuvaya katıldı.Eğirdir'e ve Esnaflarına katkı sağlayan yaklaşık 200 misafir tüm masraflarını kendileri karşılıyor, Eğirdir Belediyemiz ise Turnuva Salonunu tahsis edip, turnuva süresince misafirlere çeşitli ikramların yanı sıra teknik, reklam ve promosyonda katkı sağlıyor. Ayrıca Cumartesi akşamı geleneksel Eğirdir düğün yemeği misafirlere ikram edildi.