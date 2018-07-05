Vali Şıldak’dan kurumları inceledi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve aynı binada hizmet veren Kadastro Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulunarak kurumların çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı.



İl Müdürü Mustafa Saraç tarafından karşılanan Vali Şıldak, ziyareti sırasında ilk olarak hizmet binasını gezerek personelle bir araya geldi.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Saraç ve Kadastro Müdürü Engin Reis ile makamında görüşen Vali Hasan Şıldak, daha sonra toplantı salonuna geçerek İl Müdürü Saraç’tan bilgi aldı.





Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetler, devam eden inşaat çalışmaları ve imar barışı kapsamında yapılan iş ve işlemler başta olmak üzere genel personel durumu, kurumun sorumluluk alanıyla ilgili ayrıntılı bilgi alan Vali Hasan Şıldak, Saraç ve personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.