Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Bu coğrafyada raconu Türk milleti keser, onun lideri keser

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Dünyanın bütün güçleri, Türkiye'nin ve liderinin büyüklüğünü kabul etti. Bu coğrafyada raconu kim keser? Türk milleti keser, onun lideri keser. Hamdolsun, bunu herkes anladı." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Bu coğrafyada raconu Türk milleti keser, onun lideri keser
BURDUR
G.Tarihi: 26.10.2019 11:47
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Isparta Düğün Salonları

BURDUR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dünyanın bütün güçlerinin, Türkiye'nin ve liderinin büyüklüğünü kabul ettiğini belirterek, "Türkiye'nin lideriyle oturup masada konuşmak için hepsi sırada bekliyor. Bu coğrafyada raconu kim keser? Türk milleti keser, onun lideri keser. Hamdolsun, bunu herkes anladı." dedi.

Isparta'daki temasları kapsamında, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Turhan, iktidara geldiklerinden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeyi 17 yıldır bir baştan bir başa imar ettiklerini söyledi.

Hizmetleri, orta, uzun vadeli hedefleri belirleyerek bir plan dahilinde yaptıklarını aktaran Turhan, kaynakları etkin ve verimli kullanarak Türkiye'yi geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Osmanlı'nın varisi olduğuna işaret eden Turhan, şunları kaydetti:

"Coğrafya bir milletin kaderidir' anlayışından hareketle istiklalimizi ve istikbalimizi sekteye uğratacak her türlü risklere karşı gerek diplomatik gerekse savunma, sanayi, tarım, ulaştırma, enerji, turizm, ticaret ve her türlü alanda mücadele veriyoruz. Sadece sınırlarımızı korumak yetmez. Biz, etrafımızdaki ülkelerle olan ticaretimizde pazar fırsatlarımızı, üretim imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek bunları ekonomimize katkı sağlayacak şekilde çalışıyoruz. Bu hizmet siyasetinin gereği olarak yapmamız gereken çalışmaları yaptıktan sonra da sadece kendi ülkemiz insanlarının değil, dünyada birçok mağdur, mazlum, mahsun olan insanların dertleriyle de ilgilenen tarihi sorumluluk bilinciyle hareket ederek onlara da elimizden gelen yardımı, desteği gösteriyoruz."

Turhan, tarihi sorumluluğu olan milletin tarih bilinciyle siyaset yapan ve bu millete karşı vadettiği sözleri, hizmetleri yerine getirme arzusunda olan bir siyasi hareketin mensupları olduklarını dile getirdi.

Bu hareketin bir kişinin veya birkaç kişinin değil, milletin tamamı tarafından desteklemesi gereken bir hareket olduğunu söyleyen Turhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hareketinde birer nefer olarak çalıştıklarını vurguladı.

"Bizi aydınlık günler bekliyor"

Milletin içinde dış düşmanlarla işbirliği yapan, gerek sivil toplum örgütleri gerekse siyasetin içindeki bazı fertlerin olduğunu vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"Başımızda bir terör sıkıntısı ve belası var. On yıllardır devlet ve millet olarak bu teröre çok bedeller ödedik. Birçok insanımız hayatını kaybetti, maddi faturalar ödedik. Bir PKK terörü için bu ülke, bir trilyon dolar para ödedi. Bizim yıllık gayrisafi milli hasılamız 830 milyar dolar. Yıllık bütçemiz 1 trilyon lira. Bir yıllık bütçenin 5-6 katı teröre bedel ödemiş bir devletiz. Bizim bugün bu tür sıkıntılarımız olmasaydı, bütün yollarımız tamamlanmış, bitmişti. Bütün hızlı demir yolu projelerimiz tamamlanmıştı. Bakanlığımla ilgili önümüzdeki dönem 100 milyar dolar civarında demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve kara yolu ile ilgili yatırım yapılacak. Şimdi bu yatırımların tamamını biz yapıp, bitirmiş olacaktık. İşte, 'Bulunduğumuz coğrafya kaderimiz' diyoruz ya bu bedelleri bize ödettiler. Bu bedelleri bize ödettirmeye devam edenlere, son bir yılda özellikle Suriye sınırımızdan ülkemize yapılan ve güvenliğimizi tehdit eden, büyük güçlerle büyük devletlerin silah, eğitim desteği vererek üzerimize saldıkları akrepleri bugün püskürttük."

Barış Pınarı Harekatı'nı bunun için yaptıklarını belirten Turhan, "Hamdolsun bunun da sonuçlarını kısa zamanda diplomasi yöntemiyle de almaya başladık. İnşallah bundan sonrası çok daha güzel olacak, bizi aydınlık günler bekliyor." dedi.

"Bu coğrafyada raconu Türk milleti keser"

"Dünyanın bütün güçleri, Türkiye'nin ve liderinin büyüklüğünü kabul etti. Türkiye'nin lideriyle oturup masada konuşmak için hepsi sırada bekliyor. Bu coğrafyada raconu kim keser? Türk milleti keser, onun lideri keser. Hamdolsun, bunu herkes anladı." diyen Turhan, şöyle devam etti:

Peki, bize düşen görev ne? Önümüzde siyasi teşkilatların belirli aralıklarla yapması gereken teşkilat seçimlerine giriyoruz. Teşkilatlarımızı yeniden oluşturacağız. Bu oluşturma esnasında dava adamlığına yakışan davranış ve tutum, bu teşkilatların yeniden teşekkülünde oluşabilecek bayrak değişimi hareketinde olumluluk göstermektir. Biz, kendi içimizde kırgınlıkları, dargınlıkları eğer çözemezsek, millete gidip anlatacak bir şeyimiz kalmaz. Bu teşkilat ve partimiz kurulduğundan beri bu ülkeye yaptığı hizmetleri hepimiz biliyoruz. Bizden önce benim görevimi yapan bir sürü bakan arkadaşım vardı. Sizlerin görevini yapan bir sürü milletvekili, başka il başkanlarımız vardı. Bunlar, bundan sonraki süreçte, kişilerin değişmesiyle dava adamının gayreti, davaya karşı olan sorumluluğu değişmemesi lazım, değişmemelidir."

Aynı azimle gayretle Türkiye için millet için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Turhan, "Bu işlerde, 'Ben olmazsam hiçbir şey yok, ben varsam her şey tamam' anlayışıyla hareket eden arkadaşlarımızın aramızda yeri yok. Bizim tüm milletimize, bu ülke sevdalılarına, bu ülkenin bulunduğu coğrafyada lider ülke olma davasını destekleyen herkese kapımız açıktır." diye konuştu.

Turhan, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i de makamında ziyaret ettikten sonra Burdur'a hareket etti.

Burdur-Isparta arasındaki "dostluk yolu"nda incelemelerde bulunan Turhan, daha sonra Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Demir yolu taşımacılığının insanların rağbet gösterdiği ekonomik, güvenli, konforlu bir ulaşım sistemi olduğunu belirten Turhan, "Şimdilik Gümüşgün istasyonu ile Burdur arasındaki bağlantıda taşımacılığı Devlet Demir Yolları hizmetlerinin sağladığı servis otobüsleriyle yapacağız. İleride bölgedeki yolcu hareketliliğinin artması veya bölgemizde Salda Gölü ve Ağlasun gibi yakın civardaki bölgelere turizm amaçlı taleplerinin artması sonucunda oluşacak talepleri karşılamak için Burdur'a kadar demir yolu araçlarıyla bu taşımacılığı yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Turhan, daha sonra kentten ayrıldı.

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