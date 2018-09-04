​Rektör Burdur'da yeni öğrencilerini otogarda karşıladı

​Rektör Burdur'da yeni öğrencilerini otogarda karşıladı
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Rektör yeni öğrencilerini otogarda karşıladı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof.Dr. Adem Korkmaz, bu yıl Üniversiteye yeni kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri ve ailelerini otogarda karşıladı.


MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç ile birlikte sabah saat 06.00’dan itibaren şehre gelmeye başlayan öğrencilerini ve ailelerini otogarda karşılayıp çay ikram etti. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Burdur otogarına gelen üniversite öğrencilerini bizzat kendisi karşılayan Rektör Korkmaz, ailelerle ve öğrencilerle sohbet edip MAKÜ Sosyal İşler birimi tarafından hazırlanan stantta öğrencilere ve ailelerine çay ikram etti.


Ülkenin dört bir yanından öğrencilerin Burdur’a geldiğini belirten Prof. Dr. Adem Korkmaz, "İlk defa bir yere gitmenin tedirginliğini üniversite yıllarımda ben de yaşadım. Üniversite olarak burada en azından öğrencilerimizi karşılayarak uyum sağlamalarına yardımcı olmak bakımından sembolik de olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Üniversitenin öğrencisiyle bütünleşmesi, öğrenciye ve eğitime bakışını ortaya koymak bakımından önemli" dedi.


MAKÜ’nün geçmiş yıllarda Türkiye genelindeki Üniversiteler arasında öğrenci memnuniyeti olarak sayılı üniversiteler arasında yer aldığını anlatan Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Üniversitemiz, çağdaşları arasında en hızlı büyüyen ve kampüs üniversitesi olma noktasına gelen bir üniversite. Öğrencisine odaklanmış, şehirle bütünleşmiş bir üniversite" diye konuştu.


MAKÜ’ de Yüzde 80 kontenjan doldu.


Yerleştirmelerin üniversite açısından oldukça başarılı geçtiğini söyleyen MAKÜ Rektörü Prof.Dr Adem Korkmaz “ Yerleştirmelerde yüzde 80 bir oranı yakalandık. Bu yıl 34-35 bin öğrenci öğretim görecek. Özellikle İlçelerde öğrenci sayısının düşüşünü engellemek için ömrünü tamamlamış bölümlere kapatarak yeni bölümler açıp bu düşüşün önüne geçmiş olduk. Bugün ilçelerdeki fakülte ve yüksek okullarda öğrenci yükselişine geçmiş oldu. Yeni bölümleri ise bugünün teknoloji ve iş piyasasının talepleri doğrultusunda yeni bölümler açtık" dedi.


Öğrenci velileri ve öğrencileri de Rektör Korkmaz’a ilgiden dolayı teşekkür etti. Öğrenci velileri “ İlk defa Burdur’ a geliyoruz. Yer mekan bilmiyorduk , böyle karşılanmayı hayal bile edemezdik “ dediler. Öğrenciler ve aileleri karşılamanın ardından üniversiteye ait araçlarla kampüse götürüldü. MAKÜ Rektörü Prof.Dr. Korkmaz öğrenci ve velileri makamında ağırladı.
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ISPARTA HABER
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