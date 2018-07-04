AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Yeşilova İl Genel Meclis Üyesi Ali Selek ve AK Parti Teşkilatı ile Salda Gölünde inceleme de bulunarak, köylülerin açtığı İşletmeleri ziyaret etti.Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan ve her geçen gün bölgenin cazibe merkezi haline gelen Salda Gölü’nde incelemelerde bulunan Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Salda Gölü Tabiat Parkı Geliştirme Planı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Milletvekili Bayram Özçelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin gözbebeği haline gelecek Salda gölünün hem yurtiçi hem de yurtdışından binlerce misafir ağırlayacağını söyledi.Milletvekili Bayram Özçelik, “Yine Gençlik Spor Bakanlığımız Salda Gölümüzde ayrılan alanda Ulusal Kamp Merkezi çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu konuda bakanlık dahilinde çalışmalar sürmektedir” ifadelerini kullandı.Salda Gölü kenarında köylülerin açtıklarını işletmeleri de ziyaret eden Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve beraberindeki heyet, hem işletme sahipleri ile hem de ziyaretçilerle sohbet etti. Salda Gölü’nün tanıtımın hızla devam ettiğini belirten Milletvekili Bayram Özçelik, “Her geçen gün büyüyen potansiyelle birlikte ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’nin Saldivleri etiketi ile tanıtım çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu konuda tüm kamu kurumları Bakanlık düzeyinde çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.