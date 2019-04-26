Ankara'nın Polatlı ilçesinde tatbikat sırasında zırhlı aracın altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın Burdur'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Akcalı'nın Burdur'un merkeze bağlı Kayaaltı köyündeki baba ocağına giden askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tatbikat sırasında zırhlı aracın altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Nihat Akcalı'nın Burdur'daki baba ocağına acı haber ulaştı.Topçu Uzman Çavuş Nihat Akcalı (31), Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki tatbikat sırasında zırhlı aracın hareket etmesi sonucu tekerleğinin altında kaldı.Silah arkadaşlarına müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akcalı'nın Burdur'un merkeze bağlı Kayaaltı köyündeki baba ocağına giden askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi.Şehidin naaşının, Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonrası memleketine gönderileceği öğrenildi.BURDUR (AA) -