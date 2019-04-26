Tarım ve hayvancılıkta güçbirliği ilan eden Burdur, son 8 yılda küçükbaş hayvan sayısını 400 bine, büyükbaş hayvan sayısını ise 220 bine çıkardı. Aynı güçbirliği bu kez Burdur Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı için bir araya geldi. Kapılarını açan fuar ilk günden hem ziyaretçi akınına uğradı hem de ticaretin kalbinin attığı yer oldu. Burdur Valisi Hasan Şıldak "Birlikte olma ruhu ve başarma duygusu hepimizin ortak tadı oldu. Burdur tarım ve hayvancılıkta bir başarı hikayesi yazdı" dedi.23 bin çiftçi ve 16 bin hayvancılık işletmesiyle Türkiye ortalamasının iki kat üstüne çıkan Burdur, hedef büyüttü. GL Platform tarafından bu yıl 5.si düzenlenen Burdur Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, "güçbirliği" ile kapılarını açtı. 200 markanın sektördeki son yenilikleri sergilediği fuar, üreticinin ilgi odağı oldu. Fuar nedeniyle katılımcı firmaların özel kampanyaları ise ilk günden etkisini gösterdi. Özellikle yenilikçi tarım makinaları, fuarın resmi açılışı henüz yapılmadan üreticiler tarafından satın alındı.Fuarın açılışında konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaşadıkları güçbirliğinin aslında artık bir Burdur geleneği olduğunu ifade etti. Vali Şıldak “Burdur pek çok konuda olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde tarımsal anlamda bu dinamik organizasyonu başarıyla hayata geçirdi. İlgili kurum kuruşlar, meslek odalarımız, üniversitemiz ve bütün kamu kurum kuruluşlarımızın desteğiyle bir araya geldik. İç dayanışma, birlikte olma ruhu ve başarma duygusu ile oluşan o ortak tadı almak çok önemli. Burdur bu konuda da bir başarı hikayesi yazdı" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar-Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan ise Burdur'un günümüzde tarımın başkenti olduğunu söyledi. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden değil, teknolojiyi üreten bir sektör için hedef belirlediklerini söyleyen Kayacan, Tarım 4.0 ile Endüstri 4.0'ı birleştirmenin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Kayacan, "Maliyetleri düşürmek için bu şart" dedi. Ancak bilim ve teknoloji kadar sektörde "birlikteliğin" de çok önemli önemli olduğunu ifade eden Kayacan, bunu başaran Burdur'u kutladığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ise Burdur'un hem büyük hem de küçükbaş hayvan sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış sağladığını, ancak süt üretiminde de bunu da katlayıp yüzde 180 artışa imza attığını belirtti. Türkiye ekonomisine bu açıdan büyük katkı sağlayan Burdur'u tebrik ettiğini ifade eden Erdurmuş "Burdur, Türkiye’nin hem tarım başkenti, hem de hayvancılık alanında marka şehir statüsüne ulaşmış bir şehirdir” diye konuştu.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise fuarların bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sunarak, üretenler ve tüketenler arasında köprü kurduğunu söyledi. Belediye olarak üreticinin yanında yer aldıklarını ifade eden Ercengiz "Üretimden imalata uzanan her türlü süreçte tüm paydaşlar olarak mutlaka bir arada olmak zorundayız. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, pazar payının artırılması açısından son derece önemlidir. Özellikle kırsal kesimdeki üreticinin en iyi şekilde tarım ve hayvancılık yapabilmesi için devlet desteğini kol kola girerek mutlaka ulaştırmak zorundayız” diyerek güçbirliğine vurgu yaptı. Hayvancılıkta "milli üretimin" önemini anlatan Ercengiz, üretici birlikleri ile kooperatiflerin güçlenmesinin bu yolda büyük önem taşıdığını söyledi.