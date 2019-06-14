Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bugün itibarıyla işletmede olan 95 içme suyu maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 68." dedi. Aydın, Türkiye genelinde 1 Ekim 2018 ile 11 Haziran arasındaki kümülatif yağış ortalamasında uzun yıl ortalamalarına göre yüzde 15, geçen yıla göre de yüzde 20,1 artış olduğunu vurgulayarak, "Bugün itibarıyla işletmede olan 122 enerji maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 78,9'dur. İşletmede olan 246 sulama maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 75,4'tür. Bugün itibarıyla işletmede olan 95 içme suyu maksatlı barajda ise doluluk oranı yüzde 70,3'dür." dedi. Fotoğrafta Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı görülüyor.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Bugün itibarıyla işletmede olan 95 içme suyu maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 68." dedi. Aydın, Türkiye genelinde 1 Ekim 2018 ile 11 Haziran arasındaki kümülatif yağış ortalamasında uzun yıl ortalamalarına göre yüzde 15, geçen yıla göre de yüzde 20,1 artış olduğunu vurgulayarak, "Bugün itibarıyla işletmede olan 122 enerji maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 78,9'dur. İşletmede olan 246 sulama maksatlı barajda doluluk oranı yüzde 75,4'tür. Bugün itibarıyla işletmede olan 95 içme suyu maksatlı barajda ise doluluk oranı yüzde 70,3'dür." dedi. Fotoğrafta Adana'daki Seyhan Barajı görülüyor.