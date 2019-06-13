Karamanlı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, “Karakod: Karamanlı Kodluyor” robotik kodlama projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi binasında, hayırseverlerin yardımıyla 142 bin lira maliyetle atölye kuruldu. Atölyenin açılışını Burdur Valisi Hasan Şıldak yaptı.Karamanlı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, “Karakod: Karamanlı Kodluyor” robotik kodlama projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi binasında, hayırseverlerin yardımıyla 142 bin lira maliyetle atölye kuruldu.Atölyenin açılışında öğretmenler tarafından yapılan sunumu dinleyen Burdur Valisi Hasan Şıldak, öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, robotik kodlama projesinin Karamanlı Kaymakamlığı ile hayırsever vatandaşlar tarafından hayata geçirildiğini söyledi.Hedeflerinin, her ilçede en az bir tane modern eğitim hizmeti veren böyle bir atölyenin kazandırılması olduğunu dile getiren Şıldak, "Bunun için çaba gösteriyoruz. Karamanlı’da böyle bir açılışta bulunmak anlamlı. Çünkü çok başarılı okullarımız var burada. Ümit ediyoruz ki bu tür imkanlar verildikçe çocuklarımız, öğretmenlerimiz çok daha iyilerini ortaya koyacaklar ve ülkemizin gelişimine katkı sunmaya devam edecekler." diye konuştu.Tefenni Kaymakamı ve Karamanlı Kaymakam Vekili İlker Eker, öğrencilerin 3D yazıcı ile yaptıkları isimliği Vali Şıldak'a takdim etti.Vali Şıldak ayrıca, yapımı tamamlanan Hakan Sevim Fen Lisesi öğrenci yurdunda incelemede bulundu.BURDUR (AA) -