Gaziler gününde Kore Gazisi öğrencilere anılarını anlattı



Burdur'un Bucak ilçesinde Kore Gazisi Mustafa Gök, 19 Eylül Gaziler Gününde Ortaokul öğrencilere anılarını anlattı.



Gaziler günü nedeniyle Bucak Emin Gülmez Ortaokulunda 5'nci sınıf öğrencileri Kore Gazisi Mustafa Gök'ü ağırladı. Okulun konferans salonunda öğrenciler ile buluşan Kore Gazisi Mustafa Gök, Kore savaşı günlerinden anıları öğrencilere anlattı. Kore Gazisi Mustafa Gök'ün anılarını anlatırken öğrenciler duygusal anlar yaşadı. Vatan sevgisinin pekiştirildiği söyleşide Kore Gazisi Mustafa Gök, “Allah hiçbir millete ve ülkeye savaş göstermesin” dedi. Gazi Gök, asırlar önce yapılan savaşların acısını ve izlerini asırlar sonra bile silinmediğini dile getirerek, öğrencilere hangi ulus ve milletten olursak olalım dostluk ve kardeşlik içerisinde yaşanması gerektiğini dile getirdi.