Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin, Tayvan'da düzenlenen EXPO 2018 Taichung'da "Burdur Lisinia Bahçesi" ile Uluslararası Juri Özel Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin, Tayvan'da düzenlenen EXPO 2018 Taichung'da "Burdur Lisinia Bahçesi" ile Uluslararası Juri Özel Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.Doğa Proje Merkezi, Tayvan'ın Taichung kentinde 2 Kasım 2018-24 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen EXPO'da Türkiye'yi temsil etti.EXPO sonunda, kurduğu bahçe ile Uluslararası Juri Özel Ödülü'ne layık görülen merkezin sertifikası Burdur'a ulaştı.Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin kurucusu Öztürk Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, EXPO'da Türkiye'nin kültürünü ve doğasını tanıttıklarını söyledi.Lisinia Doğa Projesi'nin Best Practice projelere çağrıldığına vurgu yapan Sarıca, "Projelerle gittiğimiz yerlere ülkemizin kültürünü, doğasını ve turizm faaliyetlerini taşımaya çalışıyoruz. Ülkemizin doğasını ve doğal hayatını mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyoruz. Expo'larda ödül alabilmek bizim için gurur kaynağı." diye konuştu.EXPO 2016 Antalya Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Şengül de Türkiye'den 9 bin kilometre uzaklıkta bahçe kurduklarını ifade ederek, "Tayvan'da 6 ay açık kalan ve 7 milyon kişi tarafından ziyaret edilen bahçede susuzluk teması işlendi, tıbbi ve aromatik bitkilerin faydaları anlatıldı." dedi.BURDUR (AA) -