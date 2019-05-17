Burdur'da 21 engelli, temsili askerlik uygulaması kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu, Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etti. Tören, engelli askerlerin geçiş seremonisinin ardından sona erdi.Burdur'da 21 engelli, temsili askerlik uygulaması kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu, Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etti.Burdur 58. Piyade Eğitim ve Alay Komutanlığında temsili olarak piyade ve jandarma olarak temel askerlik eğitimi alan zihinsel ve bedensel engelliler için yemin töreni düzenlendi.Bir günlük eğitimde asker kıyafeti giyen engelliler, Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etmenin ve terhis olmanın sevincini yaşadı.Duygulu anların yaşandığı törende aileler çocuklarının sevincine ortak oldu.58. Piyade Eğitim ve Alay Komutanı Albay Hakan Tutucu, törende yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin daima milletinin yanında olduğunu söyledi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin engelli vatandaşların kısa süreliğine de olsa kışla ortamını yaşamasına imkan sağladığını belirten Tutucu, "Onların bu heyecan ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz." dedi.Konuşmanın ardından Burdur Valisi Hasan Şıldak, engelli vatandaşlara terhis belgelerini verdi.Tören, engelli askerlerin geçiş seremonisinin ardından sona erdi.