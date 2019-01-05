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Burdur'un Gelişimi için 'Gelişim Stratejileri Çalıştayı' Yapıldı

Burdur'un Gelişimi için 'Gelişim Stratejileri Çalıştayı' Yapıldı
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Burdur'un Gelişimi için 'Gelişim Stratejileri Çalıştayı' Yapıldı
Burdur Valiliği öncülüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde “Burdur İl Gelişim Planı Gelişim Stratejileri Çalıştayı” yapıldı.

Burdur Valiliği öncülüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde “Burdur İl Gelişim Planı Gelişim Stratejileri Çalıştayı” yapıldı.
 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını Burdur Gelişim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Murat ALPASLAN yaptı. İl gelişim planı hazırlarken kendilerini çok anlamlı htiklerini vurgulayarak sözlerine başlayan ALPASLAN, “Burdur İl Gelişim Planı hazırlanırken kendimizi çok anlamlı htik çünkü bölgesel kalkınma odaklı üniversite olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Burdur Gelişim Merkezi olarak yaptığımız en anlamlı ve en somut iş bizim için buydu. Sahada çalışan 24 kişilik uzman akademisyen grubumuza çok teşekkür ediyorum. Planın içeriğinden kısaca bahsedecek olursak, 13 başlıkla yola çıktık. İl gelişim raporu içerisinde 13 tema raporumuz olacak. Bu temalarda hocalarımız her bir alanla ilgili mevcut durum üzerinden güçlü ve zayıf yönlerimizi, fırsatları ve önlenmesi gerekenleri değerlendirdiler. Bu değerlendirmeler sonucunda temel sorunları ele alarak hedefler belirledik ve bu hedeflere ulaşmak amacıyla somut gelişim stratejileri, proje faaliyet önerileri oluşturduk.” şeklinde konuşarak gelişim planı süreci hakkında bilgiler verdi.

İl gelişim planının son çalışması yapmak üzere toplandıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Adem KORKMAZ ise “Akademisyenlerimizin sahada ilimizin değişik platformlarında yaptığı çalışmalarla kendi akademik birikim ve analizleriyle sundukları planın son şekli bugün oluşacak. Gelişim stratejilerinin asıl amacı gelişim ve kalkınmanın yerel dinamiğinin ortaya koyulmasıdır ve bunun belli aralıklarla güncellenmesi gerekir. Türkiye bu konuda tecrübeli, birikimli ve güçlü. İşte bu noktada yaptığımız il gelişim planı ile hem bölgesel gelişim hem de il gelişiminin çok daha güçlü bir dinamikle ortaya konulması, merkez planlarıyla örtüştürülüp bunların revize edilerek güçlü bir geleceğe yolculuk yapmasını sağlamaktır. Artık kurumlarımız bu gelişim planı çerçevesinde kendi gelişim stratejilerini de bu çalışmaya katmalıdır ancak böyle yaparak ülkenin kalkınması için amacımıza ulaşmış oluruz.” vurgusunu yaparak emeği geçen herkese teşekkür etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana Burdur’un gözbebeği olduğu vurgusunu yapan Milletvekili Bayram ÖZÇELİK ise gerçekleştirilen birçok toplantı sonrası hazırlanan tüm raporların Burdur için hayırlı olmasını diledi ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Burdur İl Gelişim Planı’nın 2017 yılında gelişim sürecindeki temel planına uygun ve Burdur’un özgün değerleri ve sektörleri ile uyumlu bir tema seçimi yapılarak çalışmaların başladığına dikkat çeken Vali Hasan ŞILDAK ise Burdur gelişim odakları içerisinde turizm ve hayvancılık, kültür, doğa ve spor turizmi, tarımsal ve hayvansal üretim ve mermer-makine sanayisi olduğunu belirterek “Gelişim planı temaları içerisinde eğitim, sağlık, çevre ve mekânsal gelişim, teknik altyapı, enerji, nüfus ve demografi gibi ilimizin temel gelişim alanlarının bir çerçevesi oluşturuldu. Bundan sonraki süreç interaktif bir şekilde ilerledi. Çalışmayı farklı kılan katılımcıların ilgili tüm sektörleri kapsamasıdır. İlçelerde de birçok çalışma yapıldı. Bu anlamda çok özel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarda emeği geçen başta rektörümüze ve tüm hocalarımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki aşamasında 13 ayrı masada sektörler bazında çalışmalar devam edecek. Ve bugün bir rapor çıkacak. Öncelikle bu çalışmanın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmanın başka bir önemi de ilimizin güncel fotoğrafını çekmiş olmasıdır. Sadece envanter çalışması değil, mevcut durumu tespit ederek 58 başlık altında 160 proje konusuyla bir teklifte bulunuyor.” diyerek projelerin ülke ve il kalkınmasına olan katkıları hakkında düşüncelerini aktardı.

Konuşmalarının ardından Vali ŞILDAK tarafından il gelişim stratejileri planı ile ilgili katkıda bulunan MAKÜ öğretim üyelerine plaket, Rektör KORKMAZ’a ise anmalık takdim edildi.

Program daha sonra 13 tema hakkında oluşturulan ortak çalışma masalarında oturumların gerçekleştirilmesiyle devam etti.

MAKÜ Avşarhan’da gerçekleştirilen çalıştaya Vali Hasan ŞILDAK, Milletvekili Bayram ÖZÇELİK, Rektör Prof. Dr. Adem KORKMAZ başta olmak üzere meslek odaları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
 
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