Burdur'da sokak hayvanları beslendi



Burdur çöplüğünde yaşayan sokak hayvanları hayvanseverler tarafından beslendi.

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan ve dernek üyesi gönüllüler, çöplükte yaşayan sokak hayvanlarını besledi. Yaş ve kuru mamalarla hayvanları besleyen hayvanseverler, Burdur Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarının giderilmesi için konulan su tankerlerinin yanına yiyecek bıraktı. Çöplükte hayvanseverler tarafından yakalanan köpek yavruları belediye barınağına getirildi.



Aysel Turan, 2011 yılından bu yana Burdur'daki sokak hayvanlarının daha iyi koşulda yaşamaları için gönüllü olarak hizmet ettiklerini söyledi. Turan, "2011 yılında kurulan derneğimiz, federasyon üyesi olmakla birlikte bizler doğadaki kedi köpek tüm hayvanları gönüllü olarak bakmaktayız. Çöplüğünün özelleştirilip firmaya verilmesi ile buraya bırakılan hayvanlar doğal olarak çöplükten besleniyorlar. Doğal olarak da çoğalıyorlar. Bu çöplükte yüzlerce hayvanın çöpler altında kaldıklarını görüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman buradaki hayvanların durumunu gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Bunların acilen toplanması gerekli bizlerin gücü yetmiyor" dedi.





"Hayvanların kısırlaştırılması için uzman bir yakalama ekibine ihtiyaç var"

Burdur çöplüğünde yaşayan sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak doğaya salınması gerektiğini savunan Turan, "Hayvanların yakalanması için uzman bir yakalama ekibinin olması gerekiyor. Uzman ekiple yakalanan hayvanlar kısırlaştırıldıktan sonra doğaya salınabilir. Burada 2 yıldır çevre köylerden atılan doğal yaşama tutunmaya çalışan köpekler var. Tabi bu da doğal olarak çoğalmasına sebep olmuştur. Şu an Burdur çöplüğü onların yaşam alanından çıkmıştır. Küçük yavru köpekler yabanileştiği için yakalanması zor. Yeni doğan yavruları da anneleriyle birlikte alınması gerekir" ifadelerini kaydetti.



Rehabilitasyon merkezinde at bile var

Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, "Kedi-köpeklerin rehabilite edildiği barınakta sokağa bırakılan at bile var. Atın yiyecek ihtiyacını yurt dışından bir hayvansever üstlendi. Buranın maskotu, ayaklarından rahatsız" dedi.