Kaymakam Sezgin, şehit mezarlarına karanfil bıraktı

Burdur’un Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti.



Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, Kurban Bayramı öncesinde Bucak Jandarma Komutanı Üsteğmen Vahdet Nart, Bucak Emniyet Müdür vekili Rahmi Öztürk ile birlikte şehit mezarlarını ziyaret etti. Kaymakam Sezgin, şehitlikte şehit yakınları ile sohbet edip hatır sordu. Daha sonra tek tek şehitlerin mezarları başında dua okuyan Kaymakam Sezgin, mezarlara karanfil koyup su döktü.





Daha sonra Hacısarılar Mezarlığında bulunan şehitlikte Kur’an-ı Kerim’den ayetler okundu. Şehitlikten sonra İsmail- Şerife Sarı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geçen Sezgin, burada kalan çocukların bayramını kutladı. Çocuklar ile tek tek ilgilenen ve bayramlık hediye dağıtan Sezgin Rehabilitasyon Merkezinde müzikte yetenekli müzisyenlerin, resim yapan ve özel günlerde çok güzel programlar yapan gençlerin olduklarını belirterek bunlardan büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Kaymakam Sezgin, “Bayramlar paylaşmak, güzellikleri yaşamak, birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır. Bu vesile ile çocuklarımız ve gençlerimiz ile ilçenin yöneticileri ile beraberiz. Bizler sizler için çalışıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Devletimiz bu tür tesislerde ve umut evlerinde güzel imkanlar sunuyor. Ama yine de çocuklarımız daha iyilere layıktır” dedi.