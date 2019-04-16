Burdur İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce yaşlılık ve engel durumu nedeniyle nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlara evlerinde yeni kimlik kartı başvuru hizmeti verilmeye başlandı.Burdur İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce yaşlılık ve engel durumu nedeniyle nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlara evlerinde yeni kimlik kartı başvuru hizmeti verilmeye başlandı.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Gezici Kayıt Terminali Uygulaması" ile engelli, ileri derecede yaşlı ve yürümesinde sakınca bulunanların hanelerine gidilerek uygulama kapsamında görevlendirilen personel tarafından yeni kimlik kartı müracaatları alınıyor.Müracaatı alınan vatandaşların yeni kimlikleri PTT aracılığıyla 2 ile 5 gün içinde adreslerine teslim ediliyor.Burdur Valisi Hasan Şıldak, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Burdur merkez ve 10 ilçede gezici kayıt terminali uygulamasının başladığını bildirdi.Hizmetten faydalanmak isteyenlerin yakınlarının en yakın nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi gerektiğine değinen Şıldak, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan ve vatandaşlarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılanan bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.BURDUR (AA) -