Bucak’ta EDS’ler test aşamasında

Burdur’un Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarının test aşamasında olduğunu söyledi.



Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, Antalya- Burdur karayolu Kahveler döner kavşağı ve Sanayi Sitesi kavşaklarındaki üst geçitlerde bulunan EDS kameralarının test aşamasının devam ettiğini söyledi. Yalçın Sezgin, "İlçemizde bulunan EDS şu anda sadece test aşamasındadır. Faaliyete geçmiş değil. Yoldan geçerken hız sınırını aşan araçlara flaşlar yansa bile ceza ve yaptırım uygulaması yok. EDS faaliyete geçmeden biz zaten kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bayram süresince test çalışmaları devam edecek. Bayramdan sonra da gelen raporlara bağlı olarak Burdur Valiliğine ve Emniyet Genel Müdürlüğüne intikal ettireceğiz. Bu süreç devam ediyor" dedi.