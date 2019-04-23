Burdur'un Karamanlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Kılçan köyü yakınında Taşönü mevkisinde tarlasını süren Hasan Demir (80) idaresindeki 15 KC 428 plakalı traktör devrildi.Evine dönmeyen Demir'i aramaya çıkan yakınları, yaşlı adamın traktörün altında kaldığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.BURDUR (AA) -