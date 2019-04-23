Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.İlçe Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Karamanlı Spor Salonu'nun bahçesinde düzenlenen törenle devam etti.Törene, Tefenni Kaymakamı ve Karamanlı Kaymakam Vekili İlker Eker, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalinin ve istikbalinin güvencesinin çocuklar olduğunu söyledi.Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, gösteriler sergilendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol mensupları tarafından ödülleri verildi.Daha sonra kutlamalar kapsamında belediye tarafından animasyon gösterileri, oyun ve eğlence etkinlikleri düzenlendi.Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Fethi Boğaç Şimşek'e bıraktı.Belediye Başkanı Ercengiz'ın makam koltuğuna Özboyacı İlkokulu öğrencisi Fethi Boğaç Şimşek oturdu.Temsili başkan Şimşek, Türkiye ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.Şimşek, Ercengiz'den okullara Atatürk'ü anlatan kitaplar dağıtılması istedi. Ercengiz de Şimşek'in talebini olumlu karşılayarak "O zaman çocuklar için hazırlanan Atatürk'ün Nutuk'unu dağıtalım." dedi.Şimşek, daha sonra telsizle zabıta ve itfaiye yetkililerinden bilgi aldı.