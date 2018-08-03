Burdur Belediyesi hayvansal atıkları enerjiye çeviren biyogaz tesisi projesini hayata geçiriyor.Burdur Belediyesi Serenler Otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Burdur Belediyeler Birliği Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcıları Serdar Başgül, Hasan Duygulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, Atlas Atık Firma yetkilileri ile Burdur ilindeki tüm muhtarlar ve Kooperatif Başkanları katıldı.Toplantıda konuşma yapan Başkan Ercengiz “Enerjiye yapılan zamları göz önünde bulundurduğumuzda bu ülkenin enerjiye olan ihtiyacını kendi olanaklarıyla karşılamak zorunda olduğunun bir kere daha farkına vardım. Bugün Türkiye enerjisinin 65’ini fosil yakıtlardan ve bununda kaynağını yurt dışından alarak sağlıyor. Biz enerjiye üretim anlamında çok ihtiyaç bir ülkeyiz. Petrolün, doğal gazın hammaddesinin bizde olmadığı durumda nereden elde edebiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza birkaç alternatif geliyor. Bunlardan geleneksel yöntemlerinden olan hidroelektrik santralleri. Bir diğeri çevrecilerin şiddetle karşı çıktığı ve dünyanın geleceğini belli ölçülerde tehdit eden nükleer santrallerden elde edilen enerji yöntemleri. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde dünyadaki insanlık adına en büyük sıkıntıların, felaketlerden kaynaklandığını sizlere söyleyebilirim. Peki ne olmalı? Yenilenebilir enerji kaynaklarına bakılmalı. Artık insanlar bunun için mücadele ediyor. Mevcut olana, doğaya zarar vermeden ve üretimin içerisinde bir kez daha üretim yapılabilen enerji kaynaklarına dönülmesi gerekiyor. Bunların birçoğunu sayabilirim ama bize yakın olanlarından bahsetmek lazım. Avrupa’da gelişmiş dünya ülkeleri öyle bir noktaya getirdi ki Denizdeki dalgalardan enerji üretiyor. Dağdaki, tepedeki rüzgârdan enerji üretiyor. Öyle bir hale getirdi ki artık çöpten enerji üretiliyor. Bu anlamda Türkiye yenilebilir enerji kaynaklarının Türkiye’ye sağladığı olanaklar konusunda çok zengin olmasına rağmen maalesef bundan yeterince yararlanamayan bir ülke. Burdur Belediyesi’nin en önemli projelerinden bir tanesi bu Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesi projesi. Bunun iki gereğini yerine getirdik. Bundan sonrada daha fazlasını yapmak zorundayız. Bir tanesi Büğdüz yolu üzerinde bizim çöp alanındaki kayıplarımızdı. Orada neyi kaybediyorduk? Mevcut üretmemiz gereken enerjiyi kaybediyorduk. Aynı zamanda da gerek yanması gerekse birtakım organik faaliyetler nedeniyle ürettiği doğaya zararlı gazların salınması nedeniyle birçok şeyi kaybediyorduk. Bunların başına geçtik. Burdur Belediyeler Birliği olarak Merkez Belediyesi’yle birlikte Burdur ilindeki tüm Belediye Başkanı arkadaşlarıyla birlikte ve İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarla bir araya gelerek birtakım çalışmalar yaptık ve çöpten enerji üretilmesiyle ilgili adımlarımızı attık. Bugün Büğdüz yolu üzerindeki çöp alanımızda ihaleyle 29 yıllığına kiraya verdiğimiz ve yap-işlet-devret modeliyle Burdur Belediyeler Birliği’ne de Atlas Firması’nın hemen hemen birkaç ay içerisinde start vereceği ki daha öncesinde başlayacağımız, başlamayı düşündüğümüz ancak birtakım bürokratik engellerle bazı olumsuz koşullar nedeniyle Eylül sonuna Ekim başında olacak enerji üretimini yaparak, bundan sonra çöpün yanmasını, çöpün depolanmasının düzgün yapılmaması neticesinde birçok doğaya verdiğimiz zararların ortadan kaldırılmaları bundan sonra enerji üreten bir tesisi haline getirdiğimizi söyleyebilirim. Bir diğeri de güneş enerji panellerimizden 0,6 KWe’lik enerji üretiyoruz. Burada ürettiğimi enerjinin Burdur Belediyesi’nin bir yıllık enerji ihtiyacının 16’sını, vatandaşın kiremitle kapladığı çatıda biz güneş panelleriyle kaplayarak enerji üretiyoruz. Yıllık 500 Bin Liranın üzerinde bir katma değer sağlıyoruz.Atlas Firmasıyla oturup görüştüğümüzde Türkiye’ye örnek olabilecek projelerin olduğu bir Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni beraberinde de hayvancılığın yoğun yapıldığı günlük 1100 ton sütün olduğu, yaklaşık 20000 baş büyük hayvanını, 400000 küçükbaş hayvanın yetiştirildiği Burdur’da da hayvansal atıkların sadece gübre olmaktan öte enerji ürettikten sonra belki komposto olarak tekrar tarım arazilerine daha verimli halde ulaştırılabilmesinin yolunu bulacağız. Bunun için çalışmalarımızı başlattık ve Burdur Belediyesi olarak bizimle işbirliği yapan firmamızın 29 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle yapacak firmamızın bizim yine katık atık depolama alanımızda enerji üretmek üzere hem yer tahsis edip, hem de o alanın sizlerin yetiştirdiği hayvanların ürettiği hayvansal atıklardan yeniden doğaya dönüştürülecek doğaya katkı sağlayacak bir tesisin yapımına başlayacağız. Hem de doğaya zararını azaltmak hem de kendi halinde bir köşede duran atıkların enerjiye dönüştürülmesinde Türkiye’ye rol model olmak istiyoruz” dedi. Atlas firma yetkilileri biyogaz tesisi ile ilgili bilgi vererek, soruları yanıtladı.