Burdur'da biyogaz tesisi projesi

Burdur'da biyogaz tesisi projesi
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Burdur Belediyesinden biyogaz tesisi projesi
Burdur Belediyesi hayvansal atıkları enerjiye çeviren biyogaz tesisi projesini hayata geçiriyor.

Burdur Belediyesi Serenler Otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Burdur Belediyeler Birliği Başkanı ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcıları Serdar Başgül, Hasan Duygulu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Oktay Darcan, Atlas Atık Firma yetkilileri ile Burdur ilindeki tüm muhtarlar ve Kooperatif Başkanları katıldı.
 

Toplantıda konuşma yapan Başkan Ercengiz “Enerjiye yapılan zamları göz önünde bulundurduğumuzda bu ülkenin enerjiye olan ihtiyacını kendi olanaklarıyla karşılamak zorunda olduğunun bir kere daha farkına vardım. Bugün Türkiye enerjisinin 65’ini fosil yakıtlardan ve bununda kaynağını yurt dışından alarak sağlıyor. Biz enerjiye üretim anlamında çok ihtiyaç bir ülkeyiz. Petrolün, doğal gazın hammaddesinin bizde olmadığı durumda nereden elde edebiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza birkaç alternatif geliyor. Bunlardan geleneksel yöntemlerinden olan hidroelektrik santralleri. Bir diğeri çevrecilerin şiddetle karşı çıktığı ve dünyanın geleceğini belli ölçülerde tehdit eden nükleer santrallerden elde edilen enerji yöntemleri. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde dünyadaki insanlık adına en büyük sıkıntıların, felaketlerden kaynaklandığını sizlere söyleyebilirim. Peki ne olmalı? Yenilenebilir enerji kaynaklarına bakılmalı. Artık insanlar bunun için mücadele ediyor. Mevcut olana, doğaya zarar vermeden ve üretimin içerisinde bir kez daha üretim yapılabilen enerji kaynaklarına dönülmesi gerekiyor. Bunların birçoğunu sayabilirim ama bize yakın olanlarından bahsetmek lazım. Avrupa’da gelişmiş dünya ülkeleri öyle bir noktaya getirdi ki Denizdeki dalgalardan enerji üretiyor. Dağdaki, tepedeki rüzgârdan enerji üretiyor. Öyle bir hale getirdi ki artık çöpten enerji üretiliyor. Bu anlamda Türkiye yenilebilir enerji kaynaklarının Türkiye’ye sağladığı olanaklar konusunda çok zengin olmasına rağmen maalesef bundan yeterince yararlanamayan bir ülke. Burdur Belediyesi’nin en önemli projelerinden bir tanesi bu Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesi projesi. Bunun iki gereğini yerine getirdik. Bundan sonrada daha fazlasını yapmak zorundayız. Bir tanesi Büğdüz yolu üzerinde bizim çöp alanındaki kayıplarımızdı. Orada neyi kaybediyorduk? Mevcut üretmemiz gereken enerjiyi kaybediyorduk. Aynı zamanda da gerek yanması gerekse birtakım organik faaliyetler nedeniyle ürettiği doğaya zararlı gazların salınması nedeniyle birçok şeyi kaybediyorduk. Bunların başına geçtik. Burdur Belediyeler Birliği olarak Merkez Belediyesi’yle birlikte Burdur ilindeki tüm Belediye Başkanı arkadaşlarıyla birlikte ve İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarla bir araya gelerek birtakım çalışmalar yaptık ve çöpten enerji üretilmesiyle ilgili adımlarımızı attık. Bugün Büğdüz yolu üzerindeki çöp alanımızda ihaleyle 29 yıllığına kiraya verdiğimiz ve yap-işlet-devret modeliyle Burdur Belediyeler Birliği’ne de Atlas Firması’nın hemen hemen birkaç ay içerisinde start vereceği ki daha öncesinde başlayacağımız, başlamayı düşündüğümüz ancak birtakım bürokratik engellerle bazı olumsuz koşullar nedeniyle Eylül sonuna Ekim başında olacak enerji üretimini yaparak, bundan sonra çöpün yanmasını, çöpün depolanmasının düzgün yapılmaması neticesinde birçok doğaya verdiğimiz zararların ortadan kaldırılmaları bundan sonra enerji üreten bir tesisi haline getirdiğimizi söyleyebilirim. Bir diğeri de güneş enerji panellerimizden 0,6 KWe’lik enerji üretiyoruz. Burada ürettiğimi enerjinin Burdur Belediyesi’nin bir yıllık enerji ihtiyacının 16’sını, vatandaşın kiremitle kapladığı çatıda biz güneş panelleriyle kaplayarak enerji üretiyoruz. Yıllık 500 Bin Liranın üzerinde bir katma değer sağlıyoruz.

 
Atlas Firmasıyla oturup görüştüğümüzde Türkiye’ye örnek olabilecek projelerin olduğu bir Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni beraberinde de hayvancılığın yoğun yapıldığı günlük 1100 ton sütün olduğu, yaklaşık 20000 baş büyük hayvanını, 400000 küçükbaş hayvanın yetiştirildiği Burdur’da da hayvansal atıkların sadece gübre olmaktan öte enerji ürettikten sonra belki komposto olarak tekrar tarım arazilerine daha verimli halde ulaştırılabilmesinin yolunu bulacağız. Bunun için çalışmalarımızı başlattık ve Burdur Belediyesi olarak bizimle işbirliği yapan firmamızın 29 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle yapacak firmamızın bizim yine katık atık depolama alanımızda enerji üretmek üzere hem yer tahsis edip, hem de o alanın sizlerin yetiştirdiği hayvanların ürettiği hayvansal atıklardan yeniden doğaya dönüştürülecek doğaya katkı sağlayacak bir tesisin yapımına başlayacağız. Hem de doğaya zararını azaltmak hem de kendi halinde bir köşede duran atıkların enerjiye dönüştürülmesinde Türkiye’ye rol model olmak istiyoruz” dedi. Atlas firma yetkilileri biyogaz tesisi ile ilgili bilgi vererek, soruları yanıtladı.
 
bio_gaz_3_800x533_12b62dbb31bc34376aacbio_gaz_51_800x533_12b62dbb31bc34376aacbio_gaz_85_800x533_12b62dbb31bc34376aac
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi
“Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır”
Isparta Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti
“Isparta tamamen tekli eğitime geçecek”
Bedelli askerlik başvuruları başladı! işte izlenecek yol...
Eğirdir Gölü'nde yakalanan kaçak ağlara el konuldu
“Isparta'yı hatırlatan ürünler”
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir
ISPARTA BURDUR ANTALYA TÜİK VERİLERİ
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Kök bitkisinden elde edilen boya dünyada ‘Türk Kırmızısı’ olarak kaydedildi
BAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDI
SDÜ’de aday memur eğitimleri başladı
Din kültürü öğretmeni kazada öldü
ISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA
Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...
Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı
Isparta Valisi Günaydın: "Okullardaki bakım ve onarım çalışmalarınında sona gelindi."
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacak
TÜM ISPARTA’YI AYDINLIĞA KAVUŞTURDUK
KIRKPINAR’IN RÖVANŞI ISPARTA’DA
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Ölümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALIISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI29 Temmuz 2018
Ünlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldiÜnlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldi31 Temmuz 2018
E-devlet'de yeni dönem! Bugün başladıE-devlet'de yeni dönem! Bugün başladı29 Temmuz 2018
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli olduKurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu31 Temmuz 2018
Hastane önünde yürek burkan görüntü Hastane önünde yürek burkan görüntü 01 Ağustos 2018
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjdeMilli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde01 Ağustos 2018
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildiBankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi29 Temmuz 2018
ISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYORISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR01 Ağustos 2018
Müjde! Başvuran o paraları geri alabilirMüjde! Başvuran o paraları geri alabilir30 Temmuz 2018
Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...31 Temmuz 2018
Yaban domuzları korkutuyor Yaban domuzları korkutuyor 28 Temmuz 2018
Binlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatıBinlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatı29 Temmuz 2018
Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı 30 Temmuz 2018
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacakResmen başladı! Başvuran parasını geri alacak01 Ağustos 2018
Isparta'da 1. Domates ve Karanfil FestivaliIsparta'da 1. Domates ve Karanfil Festivali29 Temmuz 2018
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor01 Ağustos 2018
ISPARTA BELEDİYESİ ÜCRET ALMADAN DEĞİŞTİRECEK!ISPARTA BELEDİYESİ ÜCRET ALMADAN DEĞİŞTİRECEK!30 Temmuz 2018
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyorOtobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor03 Ağustos 2018
Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdiEmsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi28 Temmuz 2018
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli olduAskerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu28 Temmuz 2018