Burdur’da trafik kazası: 3 yaralı

Burdur’un Karamanlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Karamanlı ilçesine giden Yusuf Ağan idaresindeki 15 KC 778 plakalı minibüs, Kağılcık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aştıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada sürücü Yusuf Ağan ile araçta bulunan eşi Havva Ağan ve kızı Aycan Ağan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

