Burdur Milletvekilleri Mazbatalarını aldı

Burdur Milletvekilleri Mazbatalarını aldı
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Burdur Milletvekilleri Mazbatalarını aldı.

27.Dönem Burdur AK Parti Milletvekilleri Mazbatalarını törenle aldı.


24 Haziranda yapılan Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti’nden Burdur Milletvekili seçilen Bayram Özçelik ve Yasin Uğur Seçim Kurulundan Mazbatalarını aldı. Milletvekili Yasin Uğur Mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Gülcan Alp’den alırken Bayram Özçelik’de Ağırceza Reisi Hacı Süleyman Arslan’ın elinden mazbatasını aldı.


Törende Bayram Özçelik, “huzur ve güven içinde bir seçim gerçekleşti. Bu bizlere verilen vekaletle bizlere bir sorumluluk yüklemekte. Ülkemize ve milletimize önemli işler yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.


Yasin Uğur da TBMM Burdur’u üst seviyede temsil edeceklerini söyledi.
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ISPARTA HABER
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