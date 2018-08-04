Melli İnciri tescillendi

Burdur’da Ceviz Ezmesi ve Burdur Şiş’in ardından Melli İnciri’de coğrafi işaret alarak tescillendi.



AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Melli İnciri’nin, 9 Ağustos 2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 30 Temmuz 2018 tarihinde tescil edildiğini söyledi. Özçelik, "Bucak Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bucak İlçe Müdürlüğü’nün başvurusu sonucunda Türk Patent Enstitüsü tarafından 30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Melli İnciri tescil edildi. Bu coğrafi işaret sayesinde, Melli İnciri’nin markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış olanaklarının arttırılması demek. İlçemizde incir üreticilerinin sorunlarına çare olmak, ekmeklerini büyütmek, ürünü çeşitlendirmek, pazarlama olanaklarını arttırmak ve markalaştırmak için çalışmalar yaptık” dedi.



Milletvekili Yasin Uğur da, Türk Patent Enstitüsü tarafından gönderilen raporda Melli İnciri’nin coğrafi bölgesinin, Burdur ili Bucak ilçesinin doğusu, Kocaaliler Beldesi merkez olmak üzere, Çamlık Beldesi, Demirli, Kızılseki, Kavacık, Çobanpınar, Kargı, Karaseki, Karacaören, Elsazı, Taşyayla ve Belören köyleri olarak belirlendiğini vurguladı.



Melli incirinin özellikleri

Melli İnciri yörede fideleri dışarıdan getirilerek yetiştirilen bir ürün özelliğinde olmayıp, tarım arazisi olmayan alanlar da dâhil doğal ortamında uzun yıllar yaşayabilmesi ve verim vermesi önemli ayırt edici özelliğidir. Melli İncirinin aşılama olmaksızın tüketicinin yüksek beğenisini kazanan aroma ve tadı sağlaması, açık yeşil ile sarımtırak rengi, ortalama 3 cm’lik çap değeri, dişe çok az dokunan çekirdek yapısı ise diğer ayırt edici özellikleridir. Aromasındaki tadı oluşturan unsurlar yörenin sahip olduğu tınlı, humuslu ve kumlu yapıdaki topraktan, bulunduğu vejetasyon ortamının iklim yapısından ve yüzyıllardır doğal fide özelliklerinin korunması için başka incir çeşidine ait fidelerin yöreye dikilmemesinden kaynaklanmakta.

