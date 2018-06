Burdur’da yaz spor okulları start aldı

Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulları, törenle açıldı.



Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları, törenle açıldı. Açılış töreninde, çocuk ve gençler istedikleri spor dallarına kaydoldu. Gazi Atatürk Stadı’nda düzenlenen açılış törenine, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, GHSİM İl Müdürü Orhan Kemerkaya, ASKF Başkanı Nuri Yıldırım ve öğrenci velileri katıldı.







Balcıoğlu: “Çocuklarınıza sokak oyunları öğretin”





Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, “Burdur’da spor yapmak isteyenler için spor tesisi anlamında hemen hemen hiçbir eksiğimiz yok. Mevcut inşaatları devam eden tesislerimizde tamamlandığında her alanda bütün spor dallarında en az bir tesisimiz olmuş olacak, belki inşaat sürelerinde bir takım aksamalar olmuş olabilir örneğin önümüzdeki yüzme havuzunun tamamlanmasıyla büyün eksikliklerimiz tamamlanacaktır. Yaz okulları özellikle en önemli fonksiyonu, son belki 25-30 yılda baş döndürücü bir şekilde gelişen iletişim çağından hepimizin mağdur olduğumuz, teknolojik araçların kullanımı, hareketsiz biçimde evlerde, teknolojik araçların kullanımından kurtulmaktır. Ben velilerimizi kutlamak isterim, ülkemizde son yıllarda hem devletin, hem de toplumun gündeminde olan hareketsiz gençliğin sokağa çıkması, spor yapması anlamında önemli bir fonksiyon yükselecek. Öncelikle velilerimizden rica ediyorum, kendi bildikleri oyunları, annelerinden babalarından görmüş oldukları sokak oyunlarını mutlaka çocuklarına öğretsinler. Çocuklar evlerden, karanlık gizli yerlerden kurtulsunlar” diye konuştu.







Kemerkaya: “25 branşta spor yapılacak”





Kursların 5-18 yaş arası öğrencilere yönelik 25 dalda açıldığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, “Spor genel müdürlüğümüzün 80. kuruluş yıldönümü münasebetiyle her yıl gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bünyesinde açılan il spor merkezlerimizin amacı, çocuk ve gençlerimize, spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmaktır. Yapacağınız her türlü spor temel eğitimi, sizleri kurallara uymak, birliktelik, dayanışma, saygı, sevgi, işbirliği, paylaşma centilmenlik ve takım ruhu ilkelerini yerleştirerek, topluma uyum, kendine güven, cesaret ve arkadaşlık duygularını geliştirecektir” dedi.







Hedef, 5 bin öğrenci





İl Spor Merkezlerine katılan öğrenci sayısını 5 bine yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Müdür Kemerkaya, “İlimizde 5-18 yaş arası çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik, başta atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, kikboks, masa tenisi, satranç, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 25 branşta açılan, İl Spor Merkezleri, 1 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecektir. Geneç yıl 3 bin 966 sporcuya hizmet verdiğimiz il spor merkezlerimizde bu yıl ki hedefimiz ise 5 bin gencimize ulaşmak olacaktır” açıklamasında bulundu.





Konuşmaların ardından İl Spor Merkezi bünyesinde açılan 26 spor dalının tanıtım stantları gezildi.