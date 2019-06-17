- Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandıBurdur’un Tefenni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.Sercan Açmaz idaresindeki 41 E 1786 plakalı otomobil, Tefenni-Çavdır kavşağında Okan Yıkıldım’ın kullandığı 20 AAY 080 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, araç sürücüleri ile Serpil Yıkıldım, Canan Açmaz ve 4 yaşındaki Elif Öykü Açmaz yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Okan ve Serpil Yıkıldım, Tefenni Devlet Hastanesine; Sercan, Canan ve Elif Öykü Açmaz ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Sercan Açmaz, Burdur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin adından Antalya Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.BURDUR (AA) -