Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), yeni çıktığı toplam 20 milyon TL bütçeli BAKA, 2019 Yılı Mali Destek Programları hakkında bilgilendirme toplantılarına Isparta’da başladı. Bilgilendirme toplantıları bugün Burdur’da (19 Haziran) Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, yarın da Antalya’da (20 Haziran) Kepez’deki Mimar Sinan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve her bir toplantı saat 14:00’te başlayacak.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki (ITSO) toplantıda katılımcılar yeni mali destek programlarının amacı, hedefi, başvurunun nasıl yapılacağı gibi ilgili konularda bilgilendirildi. Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı ayrıntılı bilgi BAKA’nın http://www.baka.gov.tr internet sitesinden temin edilebilecek. ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’, ‘Sosyal Kalkınma’ ve ‘Turizm Altyapısının Geliştirilmesi’ alanlarındaki mali destek programlarına son başvuru tarihinin internet üzerinden (KAYS) 23 Ağustos 2019’a kadar yapılabilecek olduğu hatırlatıldı.