bubble kids

​Burdur’da ’Kırmızı Düdük’ uygulaması

​Burdur’da ’Kırmızı Düdük’ uygulaması
BURDUR 0
Isparta Düğün Salonları
Burdur’da ’Kırmızı Düdük’ uygulaması
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Kırmızı düdük” Projesi Burdur da uygulamaya konuldu.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, 1.OSB girişi uygulama noktasında bayram tatiline giden araç sahiplerinin çocuklarına birer kırmızı düdük vererek İlimizde de “Kırmızı düdük” projesinin startını verdi. Polis ve jandarma çocuklara araç içerisinde emniyet kemeri takmama, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma, meskun mahalde ve ana yolda hız kurallarına, durma ve duraklama ve diğer kurallara uymayan anne, baba ve diğer aile yakınlarına verdikleri “Kırmızı düdük”leri çalarak uyarmalarını istedi.


Burdur Valisi Hasan Şıldak; “İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan ve sayın bakanımız tarafından da bizzat tanıtımı yapılan uygulama noktalarında da yapılan uygulamalarla ile kamu oyuna duyurulan “Kırmızı düdük” isimli kampanyanın ilimiz sınırları içerisinde uygulamasını ve tanıtımını küçük yavrularımızla ile birlikte gerçekleştirdik. Sürücülerimizin bilinç düzeyini ve trafik anlayışını daha da yükseltmek, derecesini geliştirmek özelikle araçlarda bulunan çocuklarımızın da kampanya kapsamında velilerine, anne, babalarına direksiyon başında hata yapmaları ve trafik kurallarına uymamaları halinde düdük çalarak ikazda bulunması amacını taşıyan, temel felsefesi özellikle gençlerin bilinçlendirilmesi amacı olan bu kampanyanın ilimizde uygulamasını yaptık. Kampanyanın ülkemize, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başarılı sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. Trafik kurallarından, yol standartlarının iyileştirilmesinden öte bilinç düzeyinin yükseltilmesi ile alakalı bir konu ülkemizde de türlü tedbirin alınmasına rağmen sıfıra yakın düzey getirilmesi mümkün olmuyor. Maalesef uzun tatil dönemlerinde yoğun trafik akışının bulunduğu günlerde kazalarımız meydana geliyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kazaların yok denecek kadar azaltılması ve en alt seviyeye düşürülmesi her şeyden önce insanların bilinçlendirilmesi, trafik kurallarına kendiliğinden hiçbir zorlama olmaksızın uymalarına sağlaması ile mümkün. Bu kampanyanın çok iyi sonuçlar getireceğine, anlamlı sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Kamu oyunda çok iyi tanıtımı yapıldı. Pek çok araçta uygulamayı gerçekleştirdik. Velilerde bundan çok etkileniyor. Bu kampanyanın çok etkili olduğuna düşünüyoruz. Ve iyi sonuçlar vermesini bekliyoruz. Tabii bölgemizde çok yoğun bir trafik akışı var bölgemizde. Özellikle Ankara-Antalya yol güzergahında bulunmamız, yine ilimiz içerisinden geçmekte olan ve Fethiye’ye uzanan yol güzergahında olmamız Burdur-Muğla ve Denizli güzergahında bulunmamız sebebi ile yoğun bir trafik akışı ile karşı karşıyayız” dedi.


Otomatik trafik denetleme sistemi rakamlarını da paylaşan Vali Şıldak, “İlimiz hudutları içerisinden 17.08.2018 saat 17.00’dan itibaren 18.8.2018 02.00’a kadar Antalya istikametine yaklaşık 7 bin araç geçici, Burdur ilinden Karamanlı yönüne ise (Muğla -Denizli güzergâhı) 5 bin civarında bir araç geçişi söz konusu. 115 polis 21 jandarma olmak üzere toplam 136 personelle trafik tedbirlerini almış durumdayız. Bayram tatili süresince 61 polis 11 jandarma olmak üzere sorumluluk alanımıza göre toplam 72 aracımız görevlendirilmiş durumda. Kamera denetimi yapan 3 polis 2 jandarma bölgemizde olmak üzere 6 denetim aracımız bayram boyunca çalışacaklar" diye konuştu. Uygulamaya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Altunkaya, bölge trafik ve jandarma ekipleri katıldı.


Uygulama noktasında ayrıca jandarma bomba imha ekibinde Hera isimli köpek de arama yaptı.
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yüzde yüz yerli! Devlet Pardus'a geçiyor...
DSİ’YE ISPARTALI GENEL MÜDÜR
Rektör Çarıkçı’nın Kurban Bayramı Mesajı 2018
Isparta’da Kırmızı Düdüklü Trafik Denetimi
Başkan Günaydın'ın Kurban Bayramı Mesajı
​ISPARTA VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yarısını devlet ödüyor! Fırsatçılar harekete geçti
Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu?
Başkan Günaydın,Isparta hayvan pazarında vatandaşlarla bir araya geldiBAŞKAN GÜNAYDIN,ISPARTA HAYVAN PAZARINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Tütüncü'den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi
Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek
Isparta'da uyuşturucuyu evin bahçesine gömmüşler!
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı
Isparta'da Bayram Öncesi Kasaplar Denetlendi
Başkan Günaydın'dan Isparta Şemsiyeli Sokak Yorumu
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!
ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 2018
ISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAK
ISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Isparta Belediyesi teyakkuzda olacak!
Isparta'da Asteğmenler ant içti ISPARTA'DA ASTEĞMENLER ANT İÇTİ
Isparta'da kaçak kazı operasyonu...ISPARTA'DA KAÇAK KAZI OPERASYONU...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ÖNDER ŞEKERLEME AVM DOLARA MEYDAN OKUDUÖNDER ŞEKERLEME AVM DOLARA MEYDAN OKUDU15 Ağustos 2018
ISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAKISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAK16 Ağustos 2018
ISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYORISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYOR16 Ağustos 2018
Isparta'da elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdı Isparta'da elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdı 15 Ağustos 2018
ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 2018ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 201816 Ağustos 2018
4 KUŞAKTIR ISPARTA’YA LEZZET DAĞITIYORLAR4 KUŞAKTIR ISPARTA’YA LEZZET DAĞITIYORLAR14 Ağustos 2018
Türkiye’nin “en büyük yerli” cep telefonu fabrikası kurulduTürkiye’nin “en büyük yerli” cep telefonu fabrikası kuruldu16 Ağustos 2018
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)17 Ağustos 2018
ISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDUISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU16 Ağustos 2018
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destekBayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek17 Ağustos 2018
Isparta'da Cami tuvaletinde uyuşturucu baskını Isparta'da Cami tuvaletinde uyuşturucu baskını 15 Ağustos 2018
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ17 Ağustos 2018
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladıHazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı17 Ağustos 2018
Isparta’da hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak! 2357 boş kontenjan...Isparta’da hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak! 2357 boş kontenjan...14 Ağustos 2018
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!16 Ağustos 2018
Furkan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı Furkan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı 16 Ağustos 2018
Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi 17 Ağustos 2018
Uşak’ı uçuran SDÜ’lü profesör, Isparta için benzer çalışmalar yapılmasını istiyor Uşak’ı uçuran SDÜ’lü profesör, Isparta için benzer çalışmalar yapılmasını istiyor 14 Ağustos 2018
2 bin dolar bozdurana bir gece konaklama bedava 2 bin dolar bozdurana bir gece konaklama bedava 15 Ağustos 2018
Başkan Tütüncü'den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi Başkan Tütüncü'den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi 17 Ağustos 2018