Burdur’da 18 çift 08.08.2018 tarihinde ’Evet’ diyebilmek için sıraya girdi

Burdur’da 18 çift, özel olduğunu düşündükleri 08.Burdur’da 18 çift 08.08.2018 tarihinde ’Evet’ diyebilmek için sıraya



Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, Burdur Belediyesi nikah salonunda sıraya girip 08.08.2018 tarihinde mutluluğa "evet" dedi. Evlendirme işlemlerinde yoğun bir gün yaşadıklarını, özel bir tarih olması nedeniyle bugün 18 çiftin nikah kıydırmak istediğini belirten Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz "Bugün 08.08.2018, genç kardeşlerimiz bu tarihte nikah törenlerini yaparak evlendikleri tarihin akıllarında daha iyi kalmasını ve özel olduğunu düşündükleri bir günde evlenmeyi tercih ediyorlar. Bize de bugün 18 başvuru olmuş. 18 evlilik başvurusunu değerlendirip nikahları kıydık. Allah, tüm çiftlerimizi mesut etsin. Yuvaları hep mutlu olsun, gülen yüzleri solmasın."





Akif ve Kader çifti de özel tarihte evlendi. Damat Akif Baş, mutlu bir gün yaşadığını dile getirerek "Kafiyeli olduğundan bu günü tercih ettik. 08.08.2018, bu tarihte evlenmeyi istiyorduk, mutluyuz" dedi. Gelin Kader Demirtaş, ise heyecanlı olduğunu, özel bir gün olmasını istedikleri için bu günü tercih ettiklerini söyledi.





Mustafa-Sultan Aynur çifti de "Bugünün özel olmasını istedik. Bugün nikahlarımızı kıydırdık ve çok memnunuz diyerek" mutluluklarını dile getirdi.