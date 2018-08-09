Burdur’da jandarmadan dedektör köpekli uyuşturucu operasyonu

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

4 adreste yapılan aramada 200 kök Hint keneviri ve 300 gram esrar ele geçirildi.



Burdur İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Jandarma belirlediği 4 şüphelinin adresini 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 4 şüphelinin ev, eklenti bağ ve bahçelerinde, ekim yapılan arazilerinde yapılan aramada, 200 kök kenevir bitkisi, 300 gram kubar esrar, 3 dinamit lokumu, 2 elektrikli fünye, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 6 bu tabancaya ait fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.



Şüphelilerden H.C., M.D. gözaltına alındı, Z.G. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.O.C.’yi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Öte yandan, jandarma dedektör köpekle yaptığı baskın anını saniye saniye kaydetti. Hint keneviri ekilen arazide ve evde yapılan arama kameralarca kaydedildi.