Evde temizlik hizmeti sunan Burdur Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 50 ailenin bayram temizliğini ücretsiz yaptı.Burdur Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Burdur Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, vatandaşların evlerine giderek ev temizliği hizmeti sunuyor. Kurban Bayramı öncesi Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen yardıma muhtaç 50 ailenin ev temizliği ücretsiz olarak yapıldı.Evde temizlik hizmeti hakkında bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz: “Her zaman vatandaşımızın yanındayız. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hizmet ediyoruz. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz için evde temizlik hizmeti başlattık. Kurban Bayramı öncesinde oluşturduğumuz ekibimiz, evinin temizliğini yapamayacak durumda olan vatandaşlarımızın temizliğini yapıyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşamasını arzuluyoruz. Bunun için de elimizden gelen hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.