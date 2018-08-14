Sipahi’den "Bayram Alışverişini Esnaftan yapın" çağrısı

Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, vatandaşlara "Bayram alışverişlerinizi esnaflardan yapın” çağrısında bulundu.



Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde vatandaşlara ve esnafa uyarılarda bulundu. Sipahi, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alış veriş yaparken tercihiniz Odamıza kayıtlı Burdurlu esnafımız olmalı. Ekonomik anlamda büyük bir durgunluğun yaşandığı Burdurumuz da en azından yapılacak bayram alışverişi esnafımıza can suyu olacaktır" dedi.



“Güvenli Alışveriş İçin Kayıtlı Üyelerimizi Tercih Edin”



Güvenli alışveriş konusunda da Odaya kayıtlı esnaflardan yapılacak alışverişin önemine değinen Sipahi, "Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, odamıza kayıtlı esnaflarımız sürekli denetlenmektedir. Buralardan yapacağınız alışverişi güven içinde gönül rahatlığı içinde yapabilirsiniz" dedi. Başkan Sipahi ayrıca, alışverişleri esnasında yaşanacak her türlü sorun ve sıkıntı için Odadan yardım istenebileceğini söyledi.