Bucak Belediye Oğuzhanspor: 3 - Kızılcabölükspor: 1

Bucak Belediye Oğuzhanspor: 3 - Kızılcabölükspor: 1
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Isparta Düğün Salonları
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur: Bucak Belediye Oğuzhanspor: 3 - Kızılcabölükspor: 1

Tur'unda Bucak Belediye Oğuzhanspor, Kızılcabölükspor'u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası Tur'unda Bucak Belediye Oğuzhanspor, Kızılcabölükspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ev sahibi Bucak Belediye Oğuzhanspor, Kadir Şentürk, Murad Damra Kaya, Osman Erol, Emin Ergün, Ali Emre Duman, Mehmet Ali Moğul, Osman Buğra Uysal, Osıta Kıngsley Obıekwe, Bahri Arslanlı ve Tayfun Yatağan 11 ile başlarken, Kızılcabölükspor ise Cantuğ Temel, Samet Dağlı, Ersin Aslantoğ, Sedat Yahşi, Serkan Özen. Ali Helvacı, Osman Berkay Özçelik, Muhammet Çiçek, Gökhan Özer, Taygun Vurgun, İlyas Ural 11 ile ile sahaya çıktı.


Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve ilk yarı 0-0'lık skorla tamamlandı.


İkinci yarıda ise Bucak Belediye Oğuzhanspor karşılaşmaya hızlı başladı ve ilk golü 48. dakikada Osita Kingsley Obiekwe ile bularak durumu 1-0 yaptı. Oğuzhanspor, 59. dakikada ise Süleyman Karaağaç'ın ayağından bulduğu penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.


Bu dakikadan sonra oyundaki ağırlığını hissettiren ev sahibi ekip, 62. dakikada Tayfun Yatağan'ın attığı gol ile rakibi karşısında 3-0 öne geçti. Kızılcabölüksporun tek golünü ise 79. dakikada Oğuzhan Türkmen kaydetti.


Sahasında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başaran Oğuzhanspor, bu sonuçla Bucak Belediye adını bir üst tura yazdırdı.
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ISPARTA HABER
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