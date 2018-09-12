Burdur Belediyesi tarafından ilkokula yeni başlayan öğrencilere 1200 adet okul seti dağıtıldı.018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle Burdur Belediyesi tarafından Burdur Merkez ve merkeze bağlı köy okullarında birinci sınıf öğrencilerine okul seti hediye edildi. Çanta, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, boya, cetvel gibi kırtasiye malzemelerin yer aldığı 1200 adet okul seti öğrencilere ulaştırıldı.Burdur merkez başta olmak üzere merkeze bağlı köy okulları da dâhil tüm birinci sınıf öğrencilerine 1200 adet okul seti hediye edildiğini belirten Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Amacımız eğitimli nesillerin bir toplumun gücü olduğu düşüncesiyle her öğrencimize eşit eğitim hizmetinin ulaştırılmasını sağlamaktır. Yerel yönetim olarak, elimizden gelen katkıyı koymaya çalışıyoruz. Burdur’da eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, toplumun eğitim alanındaki beklentilerinin karşılanmasında üzerimize düşen her görevi, yerel yönetimler olarak asli bir sorumluluğumuz gibi görüp sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.