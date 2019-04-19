Berat Kandili

Burdur Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Şıldak mesajında, kandilinin ülkeye ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini belirtti.

Berat Kandili'nin Ramazan ayının müjdecisi ve Allah'ın rahmet, lütuf ve bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı gecelerden biri olduğunu dile getiren Şıldak, "Bu vesilesiyle yapacağımız duaların kabul olması diliyorum. Öncelikle başta Burdurlu hemşehrilerim olmak üzere, milletimizin ve bütün İslam Alemi'nin kandilini kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Milletvekili Özçelik de mesajında, kutsal gecelerin iman, ibadet ve düşünce bakımından insanın kendini yenilemesi, geçmişini muhasebe etmesi, geleceğini manen planlaması ve ümitlerini tazelemesi için bir fırsat olduğunu aktardı.



Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat Kandili'nin müslümanların müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu belirten Özçelik, şunları kaydetti:



"Berat kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu gecede insanların kendilerini ve yaptıklarını bir kez daha gözden geçirmesi ve sorumluluklarını hatırlaması bakımından bir fırsattır. Bu duygularla Burdurlu hemşehrilerimin ve tüm İslam Alemi'nin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."



BURDUR (AA) -