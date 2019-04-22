Teke Yöresi fuarla kazanacak
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Burdur İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, bu yıl 5.si düzenlenecek Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacaklarını belirterek "Biz üreticinin ayağına giderek onlara destek sağlıyoruz. Fuarımızı tüm üreticilerimizi bekliyoruz" dedi.
GL Platform tarafından 25-28 Nisan tarihleri arasında Burdur'da düzenlenecek Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, çiftlik ekipmanları ve teknolojileri, genetik alanındaki son yenilikler ve yem sektöründeki gelişmelerle bu yıl yine görücüye çıkacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Burdur İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, üretimde üst seviyelere ilerleyen Burdur'un tarım fuarı ile çevre illerden gelen yatırımcıya göz kırptığını ve Türkiye'nin lider üreticilerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Burdur'da yapılacak yatırımlar için hibe desteklerinin hazır olduğunu, proje çağrılarına başladıklarını dile getiren Yıldıran, "Fuar ile Burdur'umuz 5 yılda hem üretimini hem de yatırımını arttırdı. Şehrin çevre illerden gelen yatırımcıya sunduğu olanaklar bu fuar ile gün yüzüne çıktı. Hem şehir hem yatırımcı hem de üretici kazandı" dedi.
Hayvancılıkla ilgili 28 bin işletmeye sahip olan Burdur'un marka kent olmak için tüm bileşenleriyle işbirliği yaptığına değinen Yıldıran, "Üretici ve yatırımcının sürekli yanındayız. Üreticinin kazanması demek Burdur'un kazanması demek. Burdur kazanırsa, Türkiye kazanır. Bunun için de biz ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. TKDK İl Koordinatörü Yıldıran kurumun büyükbaş desteklerinin yanısıra, hindi, kaz ve küçükbaşta da önemli destekleri bulunduğuna dikkat çekerek, "Fuarda yer alarak, projesi olan ve yönlendirilmeye ihtiyaç duyan yatırımcı ve üreticilerimize birebir ulaşıyoruz. Bu da onların zaman kaybını engelliyor. Biz üreticinin ayağına giderek onlara destek sağlıyoruz. Artık tarımsal üretime dönerek kalkınabiliriz. Bu yolda kurumumuzun tüm imkanlarını, doğru projeler için seferber ediyor ve onların işletmelerini büyüterek üretimlerine katkıda buluyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
"BURDUR'UN 10 YILI PLANLANACAK"
Yıldıran, köyden kente göçün tarımsal üretimin artmasıyla önlenebileceğini belirek "Kırsalı özendirmek için ise sürdürülebilir modern işletmeler ortaya koymamız gerekiyor. Burdur önündeki 10 yıllık üretim planını fuarlar sayesinde görünür kılıyor. Bu da daha önce de vurguladığımız gibi hem kente hem kentliye katkıda bulunacak" diye konuştu.