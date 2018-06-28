Antik Çağ’dan kalma kadın heykel başı tanıtım etkinliklerinde sergilenecek

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) işbirliğinde Antik Çağ’dan kalma 20 adet kadın heykel başı, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde sergilenecek.



Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, Burdur Valiliğinde bir araya geldi. Burdur Valisi Hasan Şıldak başkanlığındaki Haziran ayı olağan toplantısına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci katıldı.





BAKA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantı öncesi göreve yeni başlayan Burdur Valisi Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. BAKA Yönetim Kurulu’nun olağan toplantısının açılışında BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Burdur Valisi Hasan Şıldak, alınacak kararların Antalya, Isparta ve Burdur ile ülkeye hayırlı olmasını diledi. Kalkınma Ajansı’nın bölge ve ülke ekonomi potansiyelini harekete geçirerek bölgesel kalkınma için bir çok alana destek verdiğini belirten Vali Şıldak, "Bilindiği üzere kalkınma ajansları ülkemiz genelinde bölgesel kalkınmayı hedefleyen ve çok pratik sonuçlar doğurması itibariyle de yöre insanımıza vatandaşlarımıza çeşitli sektörlerde önemli katkılar sunan yapılardır, organizasyonlardır. Bu itibarla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı da bilhassa bölgemizde turizm, kültür, tarım ve sanayi kuruluşların desteklenmesi anlamında çok önemli katkılar sağlamıştır" dedi.





BAKA Yönetim Kurulu toplantı gündemine ilişkin bilgiler veren Vali Hasan Şıldak, "Toplantımız çerçevesinde gündemimizde önemli konular yer alıyor. Bunları da kısa başlıklar altında en önemlilerine değinmek istiyorum. Özellikle Burdur için önemli olan bir çalışma söz konusu. Bilindiği üzere ilimizin önemli değerlerinden birisi süt üretimi. Bu manada katma değerin arttırılması ve sonuç olarak bu program kapsamında bulunan faaliyetlerden yerleşim yeri ayrımında çiğ süt kalite analiz raporunun hazırlanmasıyla ilgili bir çalışma. Bunun ötesinde yine Isparta ve Burdur illerimizin özellikle lavanta kırsal turizm faaliyetlerinin daha geniş kitlelere duyurulması anlamında yapılacak bir çalışmayı görüşeceğiz. Antalya ilimizde de Antalya’nın uluslararası bir turizm destinasyonu olarak bilinirliğinin artırılması ve marka değerinin yükseltilmesi amacıyla kalkınma ajansımız, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) işbirliğinde Antik Çağ’dan kalma 20 adet kadın heykel başı replikasyonlarının yurt içi ve yurt dışı tanıtım etkinliklerinde sergilenmek üzere hazırlatılması ilgili konular gündemimizde yer alıyor" diye konuştu.





Haziran ayı olağan toplantısı, basına kapalı devam etti.





