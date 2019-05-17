

Yerli tatilcilere "kültür turizmi" önerisi



- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Hacıalioğlu:

- "Türk misafirlere tatilci değil, turist olmalarını tavsiye ediyorum. Sadece gittikleri bölgelerin tesislerinde günlerini geçirmemeleri, çevre gezilerine de katılmaları lazım"

- "Kara yoluyla gidiyorlarsa da yol güzergahında görmüş oldukları turistik ve tarihi yerleri de gezmelerini, orada yapacakları paylaşımlarla da diğer halkımıza mesaj göndermelerini rica ediyorum"



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi M. Nezih Hacıalioğlu, yerli turiste "kültür turizmi" önerilerinde bulunarak, gittikleri yerlerde sadece bir otelde konaklamamalarını, bölgedeki turistik ve tarihi yerleri gezmelerini önerdi.



Hacıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan bayramı için erken rezervasyon rakamlarının sevindirici boyutta olduğunu söyledi.



Geçen hafta GAP bölgesinde olduğunu aktaran Hacıalioğlu, "Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa, Antep, Kapadokya bölgelerindeydik ve hiç yer yoktu. Bu, insanların deniz, kum, güneş üçgeninden çıkıp, tatil boyunca farklı yerleri görme, farklı kültürleri incelemeye yönelik bir eğilim içinde olduğunu gösteriyor." diye konuştu.



Özellikle 9 günlük tatil dolayısıyla yerli turistte ciddi bir hareketlilik beklediklerini dile getiren Hacıalioğlu, tatil için rezervasyon yapmayan vatandaşlara da ellerini çabuk tutmaları yönünde çağrıda bulundu. Sürenin her geçen gün azaldığına işaret eden Hacıalioğlu, ne kadar erken karar alırlarsa o denli makul rakamlarda ve çok daha doğru iyi tesislerde konaklayabileceklerine işaret etti.







- "Kültür turizmine ağırlık verin"







Yerli tatilcilere değişik yerleri görmeleri, kültür turizmine ağırlık vermeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Hacıalioğlu, şunları söyledi:



"Türk misafirlere tatilci değil, turist olmalarını tavsiye ediyorum. Sadece gittikleri bölgelerin tesislerinde günlerini geçirmemeleri, çevre gezilerine de katılmaları lazım. Kara yoluyla gidiyorlarsa da yol güzergahında görmüş oldukları turistik ve tarihi yerleri de gezmelerini, orada yapacakları paylaşımlarla da tüm diğer halkımıza mesaj göndermelerini rica ediyorum."



Hacıalioğlu, bu tür gezilerin insanların kültür bilgilerini de geliştireceğini kaydetti.



Deniz, kum ve güneş üçgeninde otelde konaklamayı tercih eden yerli turistlere de bir hafta içinde tek bir yerde tatil yapmamalarını öneren Hacıalioğlu, ülkenin dört bir yanına yayılmış seyahat acentelerinin paketlerini değerlendirmelerini istedi.



Seyahat acentelerinin çok avantajlı tur paketlerinin olduğunu anlatan Hacıalioğlu, "Bodrum'dan başlayıp, Fethiye'de biten bir haftalık bir turda hem farklı plajlarda denize girme hem farklı tatil yörelerini gezme hem de o bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini görme fırsatlarına ulaşacaklar. Bu açıdan seyahat acentelerimizin paketlerini incelemelerini öneriyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Hacıalioğlu, seyahat edecek yerli ve yabancı turistlere, kendi güvenlikleri açısından TÜRSAB belgesine sahip firmalarca gerçekleştirilen etkinliklere katılmalarını önerdi.



ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN -