ANTALYA - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından aşıların soğuk zincire uygun olarak daha hızlı dağıtılmasını sağlamak amacıyla Sıhhat Projesi kapsamında Antalya Sağlık Müdürlüğüne 2 aşı nakil aracı daha tahsis edildi.

Sağlık müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen araç teslim töreninde, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür araçların anahtarlarını teslim aldı.

Hülür, törende yaptığı konuşmada, aşıda üretimden dağıtım ve kişilere uygulanmasına kadar soğuk zincir kurallarına uyulması ve aşıların belli ısı aralığında korunmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Soğuk hava depoları, aşı nakil araçları ve aşı buzdolaplarının, soğuk zincirin kırılmaması açısından İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından her aşamada elektronik alarm sistemiyle titizlikle takip edildiğini kaydeden Hülür, "Ülkemizde uygulanan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ‘İyi Üretim Prosedürleri’ kurallarına uygun olarak üretilerek uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmektedir. Aşılar ülkemize girdikten sonra kullanıma sunulmadan önce bir kez daha ulusal referans laboratuvarlarımızda test edilerek, uygunluğu kontrol edildikten sonra kullanıma sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.











