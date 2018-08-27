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Uzmanlardan topuklu ayakkabı giyen kadınlara uyarılar

Uzmanlardan topuklu ayakkabı giyen kadınlara uyarılar
ANTALYA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Uzmanlardan topuklu ayakkabı giyen kadınlara uyarılar   
  - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın:   
  - “Sağlık açısından en ideal ayakkabı yaklaşık 5 santim yüksekliğinde topuğu olandır. Böyle bir ayakkabı spor ayakkabısı kadar sağlıklıdır”   
  - “8 santimden uzun topuklu, sivri uçlu bir ayakkabı ise uzun süreli kullanıldığında bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayağın ön kısmında anormal yüklenmelere neden olur”   
 
 - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, “kadınların vazgeçilmezi sivri burunlu, yüksek topuklu ayakkabılar, hemen hemen her kadının gardırobunda yer alıyor. Şık görünse de bu tür ayakkabılar ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bilinçli ayakkabı seçimi ise yaşam süreci içinde oluşabilecek bazı sağlık problemlerini engelleyebiliyor. Ayak sağlığı için, öncelikle ayağın şekline uygun ayakkabılar seçmeye özen göstermek gerekiyor” dedi.  
Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, yüksek topuklu ayakkabılardan vazgeçmeden nasıl sağlıklı kalınabileceğini anlattı.   
  
  “5 santim topuk spor ayakkabısı rahatlığı sağlıyor” 
  Sağlık açısından en ideal ayakkabının 5 santim yüksekliğinde topuğu olan ayakkabının olduğunu belirten Aydın, “Ayakkabıyı, topuk yüksekliğinin yanı sıra ideal yapan özelliği ön kısmının parmakların rahat edebileceği genişlikte olmasıdır. Böyle bir ayakkabı spor ayakkabısı kadar sağlıklıdır. 8 santimden uzun topuklu, sivri uçlu bir ayakkabı ise uzun süreli kullanıldığında bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayağın ön kısmında anormal yüklenmelere neden olur. Kollar, bacaklar ve başın yer çekimine göre bir pozisyonu vardır. 8 santimden yüksek topuğu olan bir ayakkabı postürü bozarak dizlerin ve kalçanın hafif bükülmesine, belin öne doğru kamburlaşmasına ve belin normal olan çukurluğunun artmasına neden olur. Belde, kalçada, dizde, bacak kaslarında, ayak bileğinde ve ayağın ön kısmında postür bozukluğundan kaynaklanan anormal kuvvet yoğunlaşması ise çeşitli hastalıklara yol açar” dedi. 
  
  “Kas kısalmalarına yol açmasın” 
  Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Aydın, “Anormal yüklenme yerlerinde kas kısalmaları olur. Örnek olarak, bel çukurluğu artınca belin arka kasları, kalçanın yükü arttığı için ise kalçayı büken kaslar, en önemlisi de bacak kasları kısalır. Bu kısalma, eklem hareketlerinin fizyolojik genişliğini azaltır. Eklem esnekliğinin azalması eklem kıkırdağına anormal yük bindirerek kireçlenmeye neden olur. Özellikle bacak kaslarının kısalarak ayak bileği eklemine yük bindirmesi ayak tabanında bulunan zarı kısaltır, topuk ağrılarına yol açar. Sürekli topuklu ayakkabı giyme sonrasında ayak parmaklarında pençeleşme görülebilir. Pençeleşme sonucunda ayak parmak sırtlarının ayakkabıyla çok sık teması bu bölgelerde nasır oluşumuna yol açar. Önleri çok dar ayakkabılar ise başparmak çarpıklıklarını meydana getirir. Ayrıca ayağın önde sıkışması, parmakların dar bir alanda birbirlerine doğru itilmelerine neden olur ve parmak arasından geçen parmak sinirlerinin sıkışmasıyla sinir hasarına zemin hazırlar. Bu bölgede Morton Nöroması denen sinirde kalınlaşma, ayak önünde uyuşma ve ağrı ile belirti veren rahatsızlıklara neden olur.” 
  
  “Topuklu ayakkabıyla da sağlıklı ayaklar mümkün” 
  Topuklu ayakkabı giymenin 15 altın kuralını açıklayan Prof. Dr. Aydın, “Eğer topuklu ayakkabılardan vazgeçemiyorsanız, ayağınıza uygun formda bir ayakkabı alın. Öne doğru eğimi daha hafif, parmakları sıkıştırmayan modelleri seçin. Basılan alan geniş olduğunda daha iyi denge sağlandığı için, kalın topuklu ayakkabıları almayı tercih edin. Sol ve sağ ayağınız birbirinden farklıysa büyük ayağınızın rahat ettiği numarayı alın. Topuklu ayakkabıyla bütün gün ayakta durmak hem iskelet yapısına hem de bacak kaslarına zarar verir. Çok ayakta kalmamaya, aralarda oturmaya dikkat edin. Uygun ayakkabıların içerisine ayaklarınızın daha rahat etmesi için ortopedik taban yerleştirin veya ayaklarınızın önüne veya arkasına silikon yastıkçıklar koyun. Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin, farklı boyda topuklu ayakkabılar giymeyi tercih edin. Topukların puntosu arttıkça rahatsızlık artar bu nedenle 7.5 santimden yüksek topuklu ayakkabıların kullanımını mümkün olduğunca sınırlayın. Ayakta durduğunuzda postürünüzün nasıl olduğunun farkında olun. Omuzlarınızı kare pozisyona getirin, omurganızı uzatın ve ağırlığı her iki ayağa eşit dağıtın. Omuzlarınızı, kalçalarınız ve dizlerinizi bir hizada tutun. Adımlarınızı atarken yere ilk olarak topuklarınızın ardından da ayak ucunun değmesini sağlayın. Merdivenden inerken topuklarınız ve ayak ucunuz aynı anda yere basacak şekilde inin, merdiven çıkarken de tüm ağırlığınızı ayak ucunuza verin. Çalışmadığınız günlerde maksimum 5 santim yüksekliğinde topuklu ayakkabı tercih edin. Önü geniş ayakkabı ya da spor ayakkabı giyerek ayaklarınızın dinlenmesini sağlayın. Yürüyüş, koşma gibi egzersizler yapın. Yapılan egzersizlerde bacak arkası kaslarının gerildiği hareketlere yer verin.” 
 
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İHA                                         
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