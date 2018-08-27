- Antalya Ticaret Borsası’nın öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle bu yıl 9’uncusu ANFAŞ Fuar Alanı’nda 24-28 Ekim’de düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Çukurova’nın zengin yöresel ürünlerini, lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak.Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Ajans olarak geçen yıl ilk defa YÖREX’e katıldıklarını belirterek, Adana ve Mersin’deki oda ve borsalar, firmaların işbirliğiyle sağlanan katılımda yöresel ürünlerin tanıtımını yaptıklarını belirtti. Cezerye, şalgam, Sarıulak zeytini gibi coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra pekmez, salça, aromatik yağ, bal gibi yöresel ürünlerini 9’uncu YÖREX’te sergileyeceklerini belirten Altunsu, “Günümüzde yerel lezzetlerin, değerlerin kıymeti daha fazla anlaşılmaya başlandı. İtalya, Fransa gibi ülkeler yerel değerlerini korumacı politikalarla uluslararası düzeyde bilinir hale getirdi. Yerel bir kalkınma ajansı olarak yerelin daha fazla gelişmesi için bu değerlere sahip çıkılması gerektiği, daha fazla tanıtımının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden YÖREX fuarının diğer fuarlara göre bizim için anlamı daha farklı” diye konuştu.YÖREX’te bölgelerin tanıtımı yapılırken aynı zamanda firmaların da yöresel ürünlerini tattırma imkanı bulduğunu belirten Altunsu, “Küçük firmaların ulusala yayılmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için iyi bir fırsat yakaladığını düşünüyorum. Ayrıca fuara paralel yapılan coğrafi işarete yönelik panellerin de bilgilerimizi tazeleme adına faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.YÖREX’in ziyaretçi sayısının fazla olduğuna işaret eden Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, uluslararası market zincirlerinin fuara katılması ve yerel firmalarla iş görüşmelerinde bulunmasını beklediklerini kaydetti. Altunsu, “Umarım güzel bir amaç için yola çıkan bu fuar gelecekte uluslararası bir konuma dönüşerek bir cazibe merkezi halini alır” dedi.Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, müthiş bir kültürel birikime sahip olan Çukurova’nın yöresel ürünlerini YÖREX’te görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. YÖREX’in Anadolu’nun buluşma noktası haline geldiğini belirten Çandır, “Özümüze, kültürümüze, mirasımıza sahip çıkan Kalkınma Ajanslarımıza, oda borsalara ve firmalarımıza teşekkür ediyorum. Herkesi Türkiye’nin en renkli fuarı YÖREX’e davet ediyorum” dedi.İHA