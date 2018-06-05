Alanya Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata geçirdi.Türkiye’nin en büyük Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata geçiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Mahallesi’nde 24 dönümlük arazi üzerine kurulu ve yaklaşık 3.5 milyon liraya mal olan tesisin bünyesindeki birçok modern üniteleriyle Türkiye’de örnek bir bakımevi olduğunu vurguladı.5 ana binadan oluşan merkezin hayvan refahını sağlayacak modern tesisleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Başkan Yücel, “Bakımevinde 1 kedi ünitesi, 2 adet köpek bakımevi, 1 hayvan bakım ünitesi ve 1 klinik üniteye sahip merkezde ayrıca karantina bölümü, hasta bakım bölümü, yavrulu anne bölümü, hayvan müşahede bölümü, yabani hayvan bölümü, muayene odası, ameliyat odası, gıda ve soğuk hava depoları yer alıyor” dedi.Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde şu an 293 köpek, 2 yırtıcı kuş, 9 yırtıcı olmayan kuş ve 8 kedi bakımının en iyi şartlarda yerine getirildiğini belirten Yücel, “Vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açık olan Hayvan Bakımevi, gönüllü hayvan severler ve STK’larla işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Alanya Belediyesi Demirtaş Hayvan Bakımevi’nde güvenli ve sağlıklı bir şekilde barınan sokak hayvanları kendilerine sıcak bir yuva sağlayacak yeni sahiplerine kavuşturuluyor. 2015 ve 2018 yılları arasında 245 köpeği, 66’sı yurtdışı olmak üzere yeni sahipleriyle buluşturduk. Bunlardan 35 tanesi 2018’de yeni sahiplerine kavuşturuldu” diye konuştu.Kedi ve köpekler için ayrı operasyon odaları bulunan bakımevinde rutin aşılama ve kısırlaştırma faaliyetlerinin yaz kış devam ettiğinin altını çizen Başkan Yücel, “Kısırlaştırma ünitelerinde 2017 yılında 1.146 adet kısırlaştırma gerçekleştirildi. Bununla birlikte 1.742 adet aşılama yapıldı. 2018 yılında şuana kadar ise, 299 kısırlaştırma ve 467 aşılama yapıldı. 2016 yılının son aylarında hizmet vermeye başlayan barınakta, 2017 yılı boyunca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’yle yapılan protokol gereği, yabani hayvanların da bakım, tedavi ve korumaları yapılıyor. 2017’de 28 yaban hayvanına müdahale edilerek doğaya dönüşleri sağlandı. 2018 yılında ise 2 karga 4 şahin, 1 baykuş, 1 balaban ile çok sayıda güvercin ve diğer yırtıcı olmayan değişik kuş türlerinin tedavisi yapılarak doğal yaşam alanlarına döndürüldü. Demirtaş Hayvan Bakımevi içinde bir de evcil hayvan mezarlığımız yer alıyor. Türkiye’de tek evcil hayvan mezarlığı hizmeti veren bakımevi bu barınakta bulunuyor. Barınak sayesinde sokak hayvanları aç kalmıyor, her türlü tedavileri yapılıyor. Türkiye’ye örnek olan barınağa köpekler için serbest dolaşım alanı kazandırılıyor. 2018 yılında bölümlerin yarıdan fazlasının yapımı tamamlandı. Yapımı devam eden serbest dolaşım alanında hayvanlar, kapalı ortamlardan çıkarak daha kolay rehabilite olabilecek ve rahatça hareket edebilecekler.”İHA