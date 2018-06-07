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Antalya’da 30 milyonluk TL'lik tarım makineleri açılışı

Antalya’da 30 milyonluk TL'lik tarım makineleri açılışı
ANTALYA 0
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  - Antalya’da 30 milyonluk TL'lik tarım makineleri açılışı   
  - ANBİTLİK tarafından 30 milyon TL'ye satın alınan makinelerin açılışı yapıldı   
  - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:   
  - “Tarımdan elde edeceğimiz ihracat geliri ise 40 milyar dolar”   
  - "Toplam ihracat hedefimiz 500 milyon dolar”   
 
 ANTALYA Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Antbirlik) tarafından 30 milyon TL’ye satın alınan tarım makinelerinin açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Tarımdan elde edeceğimiz ihracat geliri 40 milyar dolar. Toplam ihracat hedefimiz 500 milyon dolar" dedi. 
  ANTBİRLİK tarafından 30 milyon TL ile alınan 7 büyük kamyon, 5 4’lü pamuk toplama makinesi, 3 tır, 2 tane silaj biçme makinesi, 6 adet işi kepçesi, 2 adet silaj paketleme makinesinin açılışı için ANBİRLİK’in Serik İlçesi’nde bulunan tesislerinde açılış töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekilleri, belediye başkanları, ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz, milletvekili adayları katıldı. Açılış öncesi yaklaşık 3 bin kişiye iftar yemeği verildi. Açılışta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ANTBİRLİK çiftçinin yanında olması için kuruldu. Biz de devlet olarak çiftçimizin yanında yer alıyoruz. Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağız. Özellikle nitelikli tarıma daha fazla destek vereceğiz. Milli gelirimizin içerisinde 150 milyar dolarlık tarım geliri elde edeceğiz. Tarımdan elde edeceğimiz ihracat geliri ise 40 milyar dolara çıkacak” dedi. 
 
"Nar alıyorsun, narenciye alıyorsun, birde meyve suyu fabrikası kuralım." 
  500 milyar dolarlık toplam ihracat hedefleri olduğunu açıklayan Bakan Çavuşoğlu, “Tarım ürünleri bunun yüzde 10’unu teşkil edecek. ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz kardeşim madem nar alıyorsun, narenciye alıyorsun, birde meyve suyu fabrikası kuralım. ANTBİRLİK markası ile zeytin satalım, zeytinyağı satalım. Bizim çiftçimiz en iyisini hak ediyor. Onlar için ne yapsak azdır” dedi.  
  Çavuşoğlu, "24 Haziran, Türkiye tarihinin en kritik ve önemli seçimi, Türkiye'nin ve Türk milletinin 2 asır ötesini planlayacak ve belirleyecek bir seçim. Cumhurbaşkanımız ilk defa bir seçim için 'En önemli seçim' dedi. İçeriden, dışarıdan hainlik yapanlara yine güzel bir ders vereceğiz" diye konuştu.   
  ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz ise konuşmasında ANBİRLİK’in çiftçilerin evi olduğunu kaydederek, “Çiftçimiz Antalya’da ne üretirse üretsin biz bunu alacağız. Üreticinin pazarının önünü açacağız. Bu yıl buğday alımlarımızı yaptık ve almaya devam ediyoruz. Depolarımız şuanda buğday dolu bekliyor” ifadelerine yer verdi.  
  Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, ANTBİRLİK bünyesinde hizmet verecek araçların açılış kurdelesini kesti. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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