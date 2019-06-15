Turizmde yeni trend: kamp ve karavan

Turizmde yeni trend: kamp ve karavan
ANTALYA
G.Tarihi: 15.06.2019 11:47
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Isparta Düğün Salonları
Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ , her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin doğa harikası olduğunu, kamp ve karavan turizminde de cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Turizmde yeni trend: kamp ve karavan
- Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ:
- "Karavan turizminde Hollanda, Finlandiya, Hırvatistan, Fransa ve İtalya çok gelişmiş. Biz de ülkemizin dinamiklerini harekete geçirerek bunu geliştirmek istiyoruz"
- "Kamp ve karavan turizmi çok ekonomik. 9 günlük tatilde, 7 bin liraya bir otelde tatil yapan aile, karavanda günlüğü 50 liradan tatil, kamp yapabilir"
- Karavan üreticisi Hayri Ambarlı:
- "Oldukça yoğun talep var. Günlük ve haftalık kiralayanlar da çok. Eylül ayına kadar tüm kapasitemiz dolu"

 Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin doğa harikası olduğunu, kamp ve karavan turizminde de cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Özdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıllık karavancı olduğunu belirterek, federasyonlarının farklı illerlerden 9 dernekten oluştuğunu söyledi.

Kamp ve karavanın özellikle son yıllarda daha popüler olduğunu vurgulayan Özdağ, "22 Nisan'da Kültür ve Turizm Bakanı ile bir araya geldik. Ülkemizdeki kamp ve karavan turizmini tanıtmak için yaptığımız çalışmaları anlattık. Bunun için de yönetmeliklerin ve kanunların çıkarılmasını istedik. Çünkü herkes karavancı olmak istiyor ama bunun kontrollü büyümesi gerekiyor." dedi.

Yurt dışından gelen turistler için oteller gibi kamp yerlerinin olması gerektiğini belirten Özdağ, Türkiye'yi kamp ve karavan turizmine hazırlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Özdağ, "Nasıl ki oteliniz olmadığında yabancı turist gelmezse kamp yeriniz yoksa yabancı karavancılar da gelemez. Hem güvenli ortamlar oluşturmamız hem de karavan parkları yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Toroslarda karavan parkları yapıyoruz"

Türkiye'nin doğa harikası olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Karavan turizminde Hollanda, Finlandiya, Hırvatistan, Fransa ve İtalya çok gelişmiş. Biz de ülkemizin dinamiklerini harekete geçirerek karavan turizmini geliştirmek istiyoruz. Türkiye, kamp ve karavanda cazibe merkezi olacak." dedi.

Karavan turizmini otokontrolde tutmak gerektiğini belirten Özdağ, Avrupa'nın ilgisini çekecek çalışmalar yapmak gerektiğini ifade etti.

Özdağ, karavancıların araçlarını park edecek bir yerin olmasının önemli olduğuna işaret ederek, güvenli, elektrik ve su bağlantılarının olduğu, lokasyon olan parkların oluşturulacağını kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle Toroslarda karavan parkları yapmak için çalışmaların devam ettiğini bildiren Özdağ, şöyle konuştu:

"Kamp ve karavanı eko-turizmle birleştiriyoruz. Her şeyin bağlandığı nokta karavan. İçimizde motosiklet, bisiklet tutkunları, oryantiring ve tırmanış yapanlar var. Son derece kültürlü ve keyifli insanlar. Eskiden insanlar emekli olduktan sonra karavancılık yapmak istiyordu ancak günümüzde gençlerin yoğun ilgisi var. Türkiye'nin turizmi sadece deniz, kum, güneş değil. Alternatif turizme önem vermek gerekiyor. Kamp ve karavan turizmi, maddi olarak çok ekonomik. 9 günlük tatilde, 7 bin liraya bir otelde tatil yapan aile, karavanda günlüğü 50 liradan tatil, kamp yapabilir. İnanılmaz ekonomik."

- "Karavan üretimi artıyor"

Hobi olarak başladığı mesleğini ticarete dönüştüren karavan üreticisi Hayri Ambarlı da karavanların her geçen yıl geliştirilip modernleştirildiğini söyledi.

Karavancılığın ciddi bir sektör haline geldiğine dikkati çeken Ambarlı, "Karavanlarda ev ortamını sunuyoruz. Mutfağı, yatak odası, lavabosu, buzdolabı her şeyi var. Oldukça yoğun talep var. Günlük ve haftalık kiralayanlar da çok. Eylül ayına kadar tüm kapasitemiz dolu." ifadesini kulladı.











ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ -
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