Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille tur midibüsünün çarpışması sonucu 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Antalya'da otomobil ile tur midibüsü çarpıştı: 11 yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille tur midibüsünün çarpışması sonucu 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Mesut Eren Seyhan'ın kullandığı 31 ACC 424 plakalı tur midibüsü, Kumluca-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Bozkurt yönetimindeki 35 DB 3592 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 8'i yabancı turist 11 kişi yaralandı.
Aralarında 4 çocuğun bulunduğu yaralılar, Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı.
ANTALYA (AA) -