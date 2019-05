"Turizmde, Rusya pazarında patlama oldu"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, özellikle Antalya'ya nisanda gelen Rus turist sayısında patlama olduğunu belirterek, "Artık ölü sezon kavramı değişiyor. Yani düşük sezonu artık yükseltmeye başladık." dedi.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm zamanların en iyi yılı olan 2018'in arkasından 2019'un çok iyi başladığını belirterek, ilk dört aydaki artışların önemli olduğunu söyledi.

Geçen yıl ocak ayında 20 bin 452 Rus turist ağırlayan Antalya'ya, bu yılın aynı ayında 36 bin 887 Rus turistin geldiğini ifade eden Atmaca, geçen yılın şubat ayında 20 bin 230 Rus turiste karşılık, bu yılın aynı ayında 31 bin 499 Rus turistin ağırlandığını aktardı. Atmaca, geçen yıl 37 bin 672 Rus'un geldiği mart ayında ise bu rakamın aynı ayda 68 bin 303'e çıktığını vurguladı.

En iyi sezon olarak nitelendirilen Nisan 2018'de 216 bin 617 Rus turist ağırladıklarını ifade eden Atmaca, yüzde 36 artışla bu yılın aynı ayında 295 bin 641 Rus turist geldiğini bildirdi.

Ocak, şubat ve mart aylarında yüzde 25'lik artış olduğuna dikkati çeken Atmaca, geçen yıl nisan ayında 269 bin 678 turisti ağırlayan Antalya'ya, bu yılın aynı ayında 3,5 kat artarak 977 bin 548 turistin geldiğini söyledi.

Yılın ilk 4 ayında toplam 1 milyon 560 bin 862 turist ağırlandığına işaret eden Atmaca, özellikle Rus turistlerde önemli artış olduğunu aktırdı.

Artışların devam edeceğini bildiren Atmaca, "Bu şu demek, hep şikayet ettiğimiz, istihdamdan, tesis kalitesinden, misafir ve turizm çeşitliliğine kadar ne varsa artık her alanda gelişiyoruz. İlk dört ayda ocak, şubat, mart ve nisanda Antalya için muhteşem bir rakam yakaladık. Üstelik çok iyi geçen 2018 rakamlarına bakınca bunu yakaladık." diye konuştu.

Sektörün tüm paydaşlarının emek vermeye devam ettiğini belirten Atmaca, sektörün verdiği mücadelenin sonunda turist sayılarının arttığını anlattı.

- "Ölü sezon kavramı değişiyor"

Turizmin birçok sektöre önemli katkısı olduğuna işaret eden Atmaca, şunları kaydetti:

"Turist sayılarının artması, Antalya'ya, Türkiye'ye, istihdama, tesislerin açık kalmasına çok faydası var. Artık 'ölü sezon' kavramı değişiyor. Yani düşük sezonu artık yükseltmeye başladık ve daha da iyi olacak diye düşünüyoruz. Spor, golf, kongre, turizmi de artmaya başladı. Nisan ayında muhteşem bir rakam yakaladık. Ruslarda çok ciddi bir artış oldu özellikle Antalya'ya nisan ayında gelen Rus turist sayısında resmen patlama oldu. Beklenenin üzerinde bir talep yaşandı. Paskalyanın buna pozitif etkisi oldu. Ama her zaman Paskalya oluyordu, her zaman Rus vardı ama bu sene iki krizin arkasından yaşadığımız gerçekler. Sektörün paydaşları, Bakanlığın, kamu kurumlarının el ele vermesi bu sonucu getirdi. Umuyorum mayıs ayından itibaren bu artış devam edecek."

POYD Başkanı Atmaca, Avrupa pazarında da ciddi artış olduğunu, Rusya'dan sonra Antalya'ya gelen turist sayısında Almanya'nın ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

- "Rezervasyon yapmak için acele etmek gerekiyor"

Almanya pazarında ilk dört ayda yüzde 50'lik artış kaydedildiğini vurgulayan Atmaca, "İngilizler dönmeye başladı, Hollanda'da artış var. İlk dört ayda tek negatif taraf az da olsa İsrail'de ve İran pazarında düşüş var. Bunların dışında bütün sayılar muhteşem." diye konuştu.

Antalya'da 2019 için 16 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerine işaret eden Atmaca, ilk dört aylık göstergenin bunun yapılabileceğini ortaya koyduğunu aktardı.

Atmaca, "Rezervasyon yapmak için özellikle iç pazarda acele etmek lazım. Çünkü sezon çok iyi, ramazan da başladı, bayrama az kaldı. Tatilimizi biraz erken planlarsak, daha ekonomik tatil yapabiliriz. Seçenek fazla olur. Herkesi bir an önce rezervasyon yapmaya davet ediyorum." dedi.



