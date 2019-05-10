Akdeniz Üniversitesi'nden inovasyon projesi

Akdeniz Üniversitesi, "Bilim İnsanı Destek ve İnovasyon Projesi"ni hayata geçirdi.

Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezince, genç bilim insanları ve lisansüstü öğrenciler ile sosyal bilimlere yönelik yeni bir inovasyon projesi hazırlandı.

Toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretilmesi, bir dizi TÜBİTAK projesinin altyapısının oluşturulması, özgün ve yerel ölçek ve tanılama araçlarının geliştirilebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan projeyle genç bilim insanlarına eğitim verilecek.

Proje koordinatörü doktor öğretim üyesi Yunus Pınar, yaptığı açıklamada, 2000'li yılların başından itibaren dil desteği konusunda birçok Avrupa ülkesinin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız verdiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu tarafından konuyla ilgili bir eylem planı hazırlanıp, 2003'te yürürlüğe girdiğini ifade eden Pınar, Almanya ve Avusturya'da anaokullarında dil yetersizlikleri olan çocuklara ücretsiz zorunlu dil desteği programlarının zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Pınar, Türkiye'de uzmanlar tarafından uygulanacak çocuk odaklı bireysel dil destek programlarına ihtiyaç olduğunu kaydetti.



ANTALYA (AA) -

